Jordi Mercader (inbestMe): "Un tercio de las altas ya se produce en nuestras estrategias sostenibles"

El gestor automatizado inbestMe suma 3.500 clientes, la inmensa mayoría de ellos (un 98%) minoristas. Acaba de anunciar una bajada de un punto básico, hasta el 0,41%, la comisión de gestión de sus indexados. El 40% de su patrimonio está invertido en estrategias sostenibles, que están dando buenos resultados y que ya atraen a un tercio de sus nuevos clientes, según explica su CEO, Jordi Mercader. Consulte otras entrevistas sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

¿Me puede resumir qué tipos de carteras ofrece inbestMe?

Contamos carteras de ETF (de fondos cotizados, fue con ellas con las que empezamos), de fondos indexados y de planes de pensiones. Para cada una de ellas, hay 11 perfiles de riesgo, y en algunos casos también una versión en dólares. Además de esto, contamos con distintas temáticas, y con carteras de inversión socialmente responsable (ISR); esta es una temática transversal a esos 3 tipos de carteras (ETF, indexados y planes). Además, en ETF tenemos más temáticas: la value, y una cartera que denominamos dinamic, cuya particularidad es que sobre ella realizamos una revisión táctica mensual. Por otro lado, contamos con carteras personalizables a partir de 100.000 euros, para aquellos clientes que, por poner un ejemplo, tengan ya mucha exposición al sector inmobiliario, que pueden cambiar el 5% o el 10% que tengan sus indexados de exposición a éste por un sesgo hacia la tecnología.

La inversión mínima para las personalizables son esos 100.000 euros, ¿y para los fondos indexados?

1.000 euros. Para los ETF, 5.000, y para los planes de pensiones, 250 euros.

Esos 1.000 euros son accesibles casi a cualquiera. ¿Cuál es el perfil del cliente de inbestMe?

El valor medio de nuestras carteras es de 30.000 euros, pero los promedios, a veces, son poco representativos. Tenemos clientes que empiezan en 1.000, y otros que tienen con nosotros millones de euros. Si hiciésemos el retrato robot del cliente más asiduo, sería un hombre (las mujeres suponen entre el 20% y el 25%) de entre 35 y 55 años, con un nivel salarial medio de 45.000 euros, que vive en ciudad, de profesión liberal -en muchos casos ligadas a la tecnología- y que viene frustrado, en busca de alternativas de inversión más eficientes. Los clientes que empiezan con 1.000 euros responden a perfiles mucho más jóvenes, aunque también tenemos abuelos y jubilados.

Solo un 20-25% son mujeres, parecen pocas.

Sí, pero es algo que está cambiando. Por otro lado, muchas veces las mujeres que se dedican a llevar estos temas financieros son más inquietas que los hombres.

Sus clientes ¿suelen realizar aportaciones periódicas?

Es algo que nosotros estimulamos, que nos parece muy sano. Desde el punto de vista estadístico es mejor entrar de una vez, pero desde el psicológico es conveniente tener una parte de aportación. Entre el 40% y el 50% de nuestros clientes aportan dinero cada mes. No es que todos los meses lo hagan los mismos, pero casi la mitad de nuestros clientes aportan de forma recurrente. Creemos que esto irá al alza, porque irán entendiendo que es interesante.

El 40% de sus activos son sostenibles. ¿Cómo se han comportado estas carteras en el último lustro?

Las carteras ISR han obtenido una TAE, una rentabilidad anualizada, desde 2015, del 5,8% de media, ligeramente mejor que las estándar, que han conseguido un 5,4%.

¿Las carteras sostenibles han batido a sus equivalentes 'no verdes' de forma recurrente los últimos años?

Hemos realizado muchos estudios en este sentido. En primer lugar, nos hemos fijado en los índices, que tienen más historia que nuestras carteras. Con datos de casi 10 años, estos índices lo han hecho algo mejor en rentabilidad, y también algo mejor en volatilidad, especialmente en los últimos 3 o 4 años. Ese mejor comportamiento se aprecia sobre todo en renta variable; en renta fija no es tan evidente. Por eso, nuestras carteras ISR lo hacen mejor en rentabilidad sobre todo a partir del perfil 5 hacia arriba, es decir, cuando la renta variable toma más importancia. En cualquier caso, son mejoras muy ligeras, y el criterio para elegir esas carteras no debería ser ese, sino los valores y convicciones del cliente. Por otro lado, en 2021 entre el 30 y el 35% de nuestras altas se produjo en productos ISR.

Lo que sus productos hacen es replicar índices. ¿Qué selectivos ESG tienen en cuenta para construir sus carteras sostenibles?

Dentro de nuestras carteras ISR tenemos tres conceptos. Uno, la exclusión. En esto somos muy estrictos, sería una excepción ver un ETF o fondo que no excluyera [a sectores o empresas con malas prácticas en ESG]. Dos, el best in class, que consiste en coger de cada índice madre su versión ISR más estricta. Estos dos filtros suelen ir juntos. Y en tercer lugar, a medida que la oferta de fondos indexados y ETF se ha ido incrementado hemos ido añadiendo inversión de impacto en nuestras carteas. Actualmente todas nuestra carteras, tanto de ETF como de fondos indexados y planes de pensiones, incluyen siempre algo de impacto. Ese impacto lo encontrarás en renta fija en bonos verdes, y en variable en 2 tipos de índices: uno orientado al clima, que incluye empresas sensibles o alineadas con el Acuerdo de París, y un fondo indexado o ETF de impacto global. Existen fondos indexados y ETF que, partiendo del mundo, escogen las 200 o 300 empresas que van a abordar alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En ocasiones también incluimos bonos de bancos de desarrollo, existe un ETF centrado en ellos.

¿Cuáles son sus comisiones?

La comisión de gestión de los fondos indexados va del 0,41% en el tramo más bajo, al 0,13% en el más alto. De 1.000 a 99.999 euros es del 0,41%; de 100.000 a 500.000 euros, del 0,38%; de 500.000 a un millón del 0,30%, a partir de un millón es del 0,25% y desde 5 millones, del 0,13%. A esto hay que sumar la comisión de depositaría, que es del 0,108% hasta menos de un millón, y 0,06% por encima del millón.

¿De qué grandes casas son los fondos que ofrecen?

De Vanguard, de BlackRock-iShares y de Amundi, básicamente. No queremos depender de una sola gestora. Las entidades con las que trabajamos son las mejores del mundo, pero otras más grandes han caído.