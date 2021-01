La Unión Europea negocia la compra de hasta 300 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer y BioNTech

La Unión Europea está negociando con Pfizer y BioNTech la compra de hasta 300 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que supondría el doble de las que ya ha apalabrado con las desarrolladoras del fármaco, según informa Bloomberg.

De acuerdo con esta información, el acuerdo podría incluir la compra de 100 millones de dosis y la posibilidad de ampliar ese cupo en 200 millones más. Se trataría de una fórmula similar a la empleada en la primera compra, que consistió en la adquisición de 200 millones de dosis y la posible ampliación a 100 millones más.

Tal y como se desveló por una filtración involuntaria de un miembro del Gobierno belga, el precio de la dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech es de 12 euros por unidad. Para una vacunación efectiva se requieren dos dosis en cada individuo.

Las intenciones de la Unión Europea tuvieron este lunes un anticipo por parte de Stefan de Keersmaecker, portavoz de Salud de la Comisión Europea: "Hablamos con el laboratorio para aumentar el número de dosis más allá de las pactadas en el acuerdo".

Eric Mamer, portavoz de la Comisión, especificó que "siempre ha estado claro que hemos desarrollado una estrategia que pasa por tener un abanico de varias vacunas, basadas en la autorización de la Agencia del Medicamento y que estarán progresivamente en el mercado".

Por el momento, y a la espera de la aprobación de la vacuna de Moderna, la de Pfizer y BioNTech es la única que cuenta con la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Las dosis de este fármaco se empezaron a aplicar en Reino Unido a principios de diciembre y en EEUU a mediados de ese mismo mes.

La EMA desaconseja retrasar más de 42 días la segunda dosis de la vacuna e insiste en que la protección real llega una semana después de esa toma

La EMA ha desaconsejado retrasar más de 42 días la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, mientras países como Alemania o Bélgica estudian administrar la primera inyección a más gente al principio y postergar la segunda más allá de los 21 días prescritos.

La agencia señala que "los vacunados no pueden estar completamente protegidos hasta 7 días después de su segunda dosis", tal y como ha indicado Pfizer tras sus ensayos clínicos, ha señalado la portavoz de la EMA, Sophie Labbe. No obstante, la EMA no prohíbe alargar hasta los 42 días la administración de la segunda dosis.

Si bien la información del producto "no define explícitamente el límite superior para el tiempo entre dosis, las recomendaciones posológicas hacen una referencia explícita (...) donde se especifica, respectivamente, que la evidencia de eficacia se basa en un estudio en el que la administración de dos dosis se realizó con 19 a 42 días de diferencia", ha agregado.

"Cualquier cambio" en ese modo de empleo "requeriría una variación de la autorización de comercialización, así como más datos clínicos para respaldar dicho cambio; de lo contrario, se consideraría como 'uso no indicado en la etiqueta'", ha añadido la portavoz de la EMA.

La Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) también ha desaconsejado variar el periodo entre dosis, ya que de lo contrario se podría generar un problema de "salud pública".

En concreto, la FDA insiste en que el plazo recomendado entre vacunas en Pfizer es de 21 días y en la de Moderna, la primera que aprobó este organismo, el plazo a cumplir como máximo es de 28 días.