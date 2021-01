Sanidad cifra en 82.834 las dosis de la vacuna administradas en España, poco más de un 20% de las recibidas antes de este lunes

En España ya se han administrado 82.834 dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y BioNTech, según ha informado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En concreto, en España se han repartido 718.575 dosis de vacuna, de las cuales 360.000 han sido recibidas este lunes por parte de las comunidades autónomas. "Todas están haciendo un esfuerzo para administrar las vacunas de forma progresiva", ha aseverado Illa.

Descontando las recibidas este mismo lunes, de las 360.000 recibidas en el primer lote durante la semana pasada solo se habrían administrado un 23%. A lo largo del día han trascendido los bajos datos de vacunación de algunas comunidades como Madrid, Cataluña o Cantabria. Las cifras contrastan con los porcentajes de otras comunidades como Asturias, que ha superado el 80%.

Desde el inicio de la vacunación Madrid ha utilizado sólo un 6% de las vacunas recibidas hasta ahora, poco más de 3.000, pero las autoridades sanitarias regionales niegan que exista algún problema, "ni logístico ni de personal", para administrarlas. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que la vacunación no va "a la velocidad deseada".

En Cataluña, los expertos sanitarios urgen al Ejecutivo autonómico a acelerar la campaña de vacunación, ya que en esa región hasta ayer sólo se han puesto unas 7.700 dosis de las 60.000 que se han enviado en una primera remesa. En el resto de regiones españolas la inmunización ha sido muy desigual, en algunos casos a causa de parones en el proceso por las jornadas festivas.

En cualquier caso, Illa ha asegurado que el proceso de vacunación está "evolucionando correctamente" y esta misma semana se va a alcanzar una "velocidad de crucero" respecto a la administración de la vacuna en las comunidades autónomas.

Además, ha asegurado que en España se van a suministrar las dos dosis de la vacuna, como así se establece en la ficha técnica del fabricante y que fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

No se vacunará al 100%

Dicho esto, el ministro de Sanidad ha señalado que no se puede garantizar que toda la población española se va a vacunar frente al covid-19, pero sí que el 100% tendrá acceso a una vacuna "segura y fiable". De hecho, ha pronosticado que en verano en torno al 70 por ciento de la población podría haberla recibido.

No obstante, el ministro ha pedido "prudencia" a la ciudadanía, avisando de que hasta que la vacunación no avance y se inmunice a un grupo importante de la población "no podemos relajarnos". "Necesitamos que los ciudadanos sigan manteniendo un comportamiento ejemplar", ha apostillado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.