La banca ajusta 19.400 empleos y supera al peor año de la última crisis

La banca española ha puesto en marcha el mayor ajuste de empleados, superando al realizado entre 2012 y 2013, en plena crisis financiera y peor año de la pasada recesión. La pandemia, que ha debilitado la rentabilidad de las entidades, llevando en algunos casos a fusiones, junto con el avance en digitalización que ha dejado entre los usuarios, se saldará con un ajuste de al menos 19.400 trabajadores de la banca. Por primera vez, este volumen de ajuste excede al que el sector redujo en 2013, de casi 18.400 empleados.

La nueva CaixaBank fue la última en anunciar este martes el número de empleados al que afectará el ERE, tras la absorción de Bankia: 8.291 trabajadores, el 18% de la plantilla. A esta cifra, se suma el ERE que también prepara BBVA, quien ya ha iniciado la negociación con los sindicatos y que, pese a no haber dado aún cifras oficiales sobre el número de empleados a los que afectará la medida, los analistas ya lo estiman en unos 3.000 trabajadores, lo que supondría el 10% de la plantilla.

En la misma línea, el Banco Santander cerró a finales del año pasado otro ERE que se saldará con la salida de 3.572 trabajadores, el 13% del total que tiene en España. Mientras que el Banco Sabadell, por las mismas fechas, aprobó un ajuste del 11% de la plantilla, es decir, unos 1.800 empleados.

A la espera de que se ejecute la fusión de Unicaja y Liberbank, los analistas prevén que esta unión también traiga salidas de en torno a los 2.000 empleados, lo que se traduciría en un ajuste del 20% de la plantilla conjunta. Además, Ibercaja también tiene abierto un ERE para 750 trabajadores, el 14% del total del grupo.

Según el Banco de España, a diciembre de 2019, último año del que da cifras, las entidades de crédito sumaban 176.830 trabajadores. No obstante, ya en 2020, los principales grupos cotizados ya disminuyeron en 11.000 el número de empleados, por lo que a cierre del año pasado el volumen de trabajadores del sector se situaría por debajo de los 165.000. El recorte de los 19.400 trabajadores supondrá un ajuste de en torno al 11% del total.

El sector ha ido reduciendo su red de forma exponencial desde la crisis de 2008. Ese año fue el que sumó el mayor número de empleados de la historia con 270.855, atendiendo a las últimas cifras oficiales del Banco de España de 2009, desde entonces ha recortado 94.025 empleos, un 34% en once años.

Menor presencia física

Las oficinas también han sufrido una relevante reducción desde entonces. Las entidades tenían 45.662 sucursales en nuestro país en 2008 y doce años después las sitúan en 22.299, un 49% menos. A pesar de este ajuste, España sigue siendo el país de la Unión Europea que más oficinas tiene por habitante.

La pandemia ya ha dejado mella en este cierre de sucursales. Los bancos españoles cerraron el año pasado un total de 1.552 oficinas, el 6,6% del total. De hecho, el Banco Sabadell, que tenía un plan de cierre de 200 sucursales a lo largo de todo 2020, aprovechó la situación generada por el coronavirus, de manera que de cara a junio ya no volvió a abrir algunas de las oficinas que cerró con el estado de alarma. Así, el grupo que preside Josep Oliu, finalmente, saldó el año con el cierre de 233 sucursales, un 16% más de lo que inicialmente tenía previsto en su plan.

CaixaBank, tras la fusión con Bankia, cerrará 1.534 sucursales, el 27% de la red

Ahora, los diferentes planes de ajustes que tiene la banca puestos en marcha también afectarán al número de oficinas, de modo que según lo anunciado cerrarán al menos 3.766 sucursales, lo que supondrá una reducción del 17% del total que tienen en España.

Concretamente, el ajuste que realizará CaixaBank tras la fusión con Bankia será de 1.534 sucursales, el 27% de la red. Por su parte, el Santander ya anunció que el ERE también implicaría el cierre de sucursales, hasta un máximo de 1.033, es decir, clausurará el 35% de los puntos que tiene en nuestro país. No obstante, el grupo anunció este lunes que ha profundizado en su alianza con Mapfre y se empezarán a comercializar todo tipo de productos del banco en las 3.000 oficinas que tiene la aseguradora, de modo que gana puntos de captación a través de este acuerdo, a los que se suman los 4.675 puntos que tiene Correos en España, en los que los clientes del Santander pueden sacar e ingresar dinero desde el primer trimestre de este año.

El ERE de BBVA también afectará al número de oficinas. Los analistas prevén que el banco cierre entre 500 y 600 sucursales, cerca del 24% del total, mientras que la estimación de clausuras de oficinas de Unicaja, una vez que se una a Liberbank, la estiman en torno a 400, el 26% de la red combinada. Finalmente, Ibercaja anunció el cierre de 199 sucursales, el 19%.

La AEB defiende los recortes

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, defendió el plan de ajustes del sector financiero. Roldán aseguró que el sector está haciendo un esfuerzo frente al actual cambio tecnológico, que impacta en la oferta y la demanda. "Tenemos que adaptarnos a ese cambio de la demanda, el uso de efectivo es menor que antes de la pandemia", aseguró durante la presentación de los resultados de 2020 de los bancos asociados a la AEB.

El presidente de la patronal bancaria recordó que España casi duplica la media de la Unión Europea en número de sucursales y las entidades deben adaptarse no solo por niveles tecnológicos, sino también para mejorar su rentabilidad en un entorno de tipos bajos. "No somos el único país que hace ajustes, Alemania ha cerrado 9.000 oficinas desde 2015 e Italia, 6.000, es un proceso natural en la medida que los clientes usan cada vez más los canales digitales", justificó. Asimismo, señaló que la sociedad se acostumbrará al menor número de sucursales como se ha acostumbrado a no utilizar las cabinas telefónicas. No obstante, destacó que hay que avanzar en la digitalización del mundo rural y muy especialmente en la transformación digital de las personas mayores para que no se queden rezagadas. "No hay que tirar la toalla ahí", concluyó.