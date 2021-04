Seis bancos azuzan la 'guerra' por las hipotecas: bajan precios en pleno auge de la demanda

Las entidades están inmersas en plena guerra para captar hipotecas, ante el auge de la demanda de financiación por parte de los clientes que se avivó en otoño, tras pasar la parte más dura de la crisis sanitaria. Cabe recordar que la banca cerró el mejor mes de febrero en once años en concesión de hipotecas, con 4.463 millones de euros. Además, el sector ve en el proceso de fusiones una oportunidad para captar clientes, en un momento en el que CaixaBank está centrada en absorber Bankia y Unicaja y Liberbank están al borde de su unión.

En este escenario, junto con el mayor ahorro de empresas y familias por la pandemia y una subida de precio de la vivienda contenida, seis entidades han abaratado los precios de sus hipotecas en el último trimestre: Santander, Bankinter, BBVA, Abanca, ING y Liberbank. Para disfrutar de estos mejores intereses todas las entidades exigen vinculación de productos a los clientes, a excepción de MyInvestor, el banco digital de Andbank, que es la única entidad que no exige ni la nómina. Por otro lado, destacan los bancos online (además de MyInvestor, ING, Openbank y Evo Banco) como los que ofertan los mejores tipos, ya que sus menores costes ante la falta de red les permite rentabilizar mejor las hipotecas.

Liberbank, a pesar de estar en plena fusión con Unicaja, no cesa en su empeño de ganar cuota de mercado en hipotecas, y especialmente en Madrid, para lo que desde hace unos años realizó acuerdos con firmas promotoras e inmobiliarias para captar clientes. La entidad ha rebajado el precio de sus hipotecas fijas (al 1,15% TIN y 1,05% TAE) y variables (euribor + 0,69% y 2,43% TAE), pero para beneficiarse de estos intereses exige al cliente una nómina superior a 3.000 euros y la contratación de seguro de vida, de hogar, tarjeta de crédito y mantener en fondos de inversión una cuantía igual o superior al 10% del principal del préstamo.

Abanca, que al igual que Liberbank está en plena guerra por ganar cuota, especialmente fuera de Galicia, también ha rebajado precios, en este caso de la variable (euribor + 0,69% y 2,47% TAE), también pide la domiciliación de la nómina y aumenta la bonificación si supera los 2.500 euros, además de requerir seguros de vida y hogar, más tarjeta de crédito.

Kutxabank, que mantiene precios, pero también lucha por captar clientes en Madrid, pide a los clientes que quieran lograr la mayor bonificación una nómina igual o superior a los 3.000 euros, seguro de hogar y plan de pensiones con una aportación anual mínima de 2.000 euros.

Entre las que han abaratado intereses en los últimos meses está Santander, que baja la hipoteca fija al 1,15% TIN y 1,81% TAE. Para obtener este precio hay que financiar un máximo del 60% del valor de tasación de la vivienda, domiciliar dos nóminas de más de 1.200 euros, al menos tres recibos, contratar seguro de vida y hogar con el banco y tarjeta de crédito. Su banco digital, Openbank, con mejor precio en la hipoteca a fijo y variable, pide para lograr la bonificación domiciliar ingresos a partir de 900 euros al mes para un único titular, o 1.800 euros si son dos, más seguro de hogar.

Bankinter, que lleva varios meses actualizando a la baja precios, sitúa ahora la hipoteca a fijo en el 1,25% TIN y 1,99% TAE, es la más barata para un plazo máximo de diez años y cumpliendo condiciones de domiciliar la nómina (no exige importe mínimo), contratar seguros de vida y hogar y un plan de pensiones con una aportación mínima anual de 600 euros. Su banco online, Evo, es junto a MyInvestor, la entidad que oferta las hipotecas más baratas. No obstante, a diferencia de MyInvestor, sí exige ligar productos, aunque solo nómina o ingreso superior a 600 euros y seguro de hogar. MyInvestor no pide domiciliar nómina ni contratar productos para dar sus intereses, pero exige que los ingresos familiares superen los 4.000 euros al mes. ING, que en 2019 ya dio más hipotecas que Sabadell o Bankia, ha bajado el préstamo a fijo al 1,6% TIN y 2,25% TAE, ya bonificado, para lo que solicita domiciliar nómina y contratar el seguro de vida y hogar.

BBVA también rebaja precios de la fija (al 1% TIN y 1,71% TAE), a cambio de domiciliación de nómina superior a 600 euros, seguro de hogar y seguro de amortización del préstamo. CaixaBank, Sabadell e Ibercaja mantienen precios. Cabe destacar que estas tres entidades apuestan por las hipotecas a fijo y han retirado de sus escaparates la oferta de las variables.

Finalmente, a pesar de los precios que los bancos muestran en sus canales online de las hipotecas, fuentes del sector aseguran que hay más margen de negociación si el cliente acude a una oficina física.