Así se defendió BBVA ante el juez por Villarejo: "No sé", "no recuerdo", "lo ignoro"

El juez y los fiscales Anticorrupción salieron decepcionados de la declaración que hizo BBVA ante la Audiencia Nacional por el caso Villarejo durante más de 14 horas a lo largo de tres días, según fuentes jurídicas. Adolfo Fraguas, representante legal del banco, fue esquivo, según las mismas fuentes. Ahora, el sumario de la trama al que ha tenido acceso elEconomista revela lo que contó el portavoz de la entidad, imputada por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. "No sé", "no recuerdo el contenido", "se destruyó todo", "lo ignoro" o "no hemos encontrado información" fueron las respuestas más repetidas por Fraguas a lo largo del interrogatorio que tuvo lugar el pasado mes de noviembre ante la impotencia del juez Manuel García Castellón y los fiscales del caso.

El interrogatorio comenzó con el objetivo de esclarecer cómo se contrató a las empresas del excomisario José Manuel Villarejo por parte del banco. Fraguas aseguró que los servicios jurídicos del banco no intervinieron en la contratación y que lo único que saben es lo que manifestó el exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, en un escrito de inicios de este año. "Lo que sabemos por el cuestionario de Corrochano es que a finales de 2004, Francisco González (entonces presidente del banco)le solicitó una empresa que diera servicios de análisis ante la crisis de Sacyr y Corrochano decide contratar a Cenyt", dijo Fraguas. Preguntado por si tenía algún dato que lo corroborara aseguró que no porque el exjefe de Seguridad lo destruyó todo.

Confirmó que el objetivo de la contratación era evitar que Sacyr tomara en 2004 o 2005 un paquete accionarial del banco, pero aseguró que BBVA desconoce el contenido de las investigaciones porque fue destruido. "¿Sabe a qué se referían cuando contrataban servicios de análisis de información?", preguntó el juez. "Lo ignoramos, no hemos visto ningún entregable", contestó Fraguas.

"Ángel Cano decía a Contabilidad que los servicios se habían prestado para que pagaran las facturas"

Además, añadió que no recuerda el contenido de las grabaciones de Villarejo que apuntaban a que se iban entregando los resultados de los espionajes a González. "Nuestro objeto es esclarecer los hechos, pero no hemos encontrado los entregables, la información que tenemos es la de Corrochano", dijo.

En otro momento del interrogatorio, el representante de la entidad asegura que las contrataciones de Cenyt no siguieron el procedimiento habitual del departamento de Compras. Pese a eso, dijo que Contabilidad pagaba esas facturas porque Ángel Cano, entonces jefe de RRHH y Medios y después consejero delegado, confirmó a Contabilidad que los servicios se habían prestado.

Respecto a la declaración escrita de Corrochano que dijo que González le ordenó contratar a una empresa de análisis y reportarle los resultados solo a él, Cano y al entonces director de Comunicación, Javier Ayuso, y preguntado por si tenía "lógica" informar a éste último dijo: "no sé". Pero añadió que cuando hay algo que afecte a la imagen del banco se involucra al departamento de Comunicación.

"No hemos encontrado evidencias de que Francisco González encargara espiar a Ausbanc"

"¿Para BBVA resultó beneficiosa la información de Cenyt?", preguntado el magistrado respecto a la investigación de Sacyr. "Lo ignoro", respondía su interlocutor. Fraguas se limitó a repetir la información ya dada por Corrochano asegurando que fue González quien, ya en 2009, pidió contratar a Cenyt para investigar las empresas de dos entonces accionistas del banco que debían dinero, Fernando Marín y Luis Portillo.

"Eufemismo" para referirse a 'FG'

En este tema entró en juego la figura de Antonio Béjar, jefe de Riesgos en ese momento, y cesado por el banco este verano. Fraguas aseguró que Béjar hacía alusión de que la información de esas investigaciones se le comunicaban a la dirección: "usaba un eufemismo que podría referirse al señor González".

Respecto a la investigación que el banco encargó a Villarejo en 2012 sobre Ausbanc, Fraguas defendió que el banco no ha encontrado evidencia de que fuera el expresidente quien lo pidiera. En una parte del interrogatorio, el representante de BBVA asegura que el banco no tenía evidencia de que el dueño de Cenyt fuera Villarejo, sin embargo, más adelante, admite que la entidad lo sabía, al menos, desde 2015.