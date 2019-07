Corrochano sabía que Villarejo usaba los recursos de la Policía para BBVA

Julio Corrochano, el que fue jefe de Seguridad de BBVA hasta mayo de 2018, y mantenía periódicamente informado al presidente del banco, Francisco González, y al exconsejero delegado, Ángel Cano, de los presuntos espionajes que hacía José Manuel Villarejo conocía que el excomisario utilizaba los recursos de la Policía Nacional para llevar a cabo los trabajos que le encarga la entidad azul.

El comisario no sólo se sirvió de los recursos de los cuerpos de seguridad españoles para espiar a Sacyr entre 2004 y 2005, como señala el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, también ofreció a Corrochano volver a utilizarlos para la presunta investigación encargada sobre el constructor Fernando Martín y el expresidente de Colonial, Luis Portillo.

Villarejo y Corrochano mantuvieron un encuentro en diciembre de 2009 para hablar de la investigación encargada a los dos empresarios. En esa conversación, que el exinspector grabó en su día y a la que ha tenido acceso este diario, Villarejo le dijo al exjefe de Seguridad de BBVA que aún no le había comentado nada de los espionajes a Oli, en referencia a José Luis Olivera (jefe de la Udef entre 2006 y 2012) ni a Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)de la Policía y al que apodaban 'El Gordo', pero cuando la investigación estuviera más avanzada se lo dirían para que ayudaran al banco.

"No le he dado ningún dato ni a Oli ni a nadie hasta no tener el tema para que te echen una mano en algunas cosas", le dijo el excomisario a Corrochano. El exjefe de Seguridad del banco le dijo que, precisamente, comería al día siguiente con García Castaño y que tampoco le iba a comentar nada.

Villajero se quejó de que cada vez era más difícil "pedir canutos al Gordo", modo con el que se refería a los pinchazos de teléfonos. Además, comentaba que 'El Gordo' luego alardeaba de los trabajos que hacía para el comisario jubilado y que le costó que mantuviera en secreto el presunto espionaje que realizó en 2004 y 2005 para el banco. El exinspector de Policía pinchó más de 15.000 llamadas telefónicas para este encargo. Entre los teléfonos que se interceptaron estaban los de la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el del exjefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, además del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, o entonces accionista de la constructora, Juan Abelló.

Respecto a estos supuestos espionajes masivos de 2004, Corrochano reconocía que su presidente, Francisco González, estaba obsesionado con que no aparecieran pruebas.

Medidas del juez

El exdirector de Seguridad del banco admitió que su jefe, Ángel Cano, entonces jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales de BBVA y después consejero delegado, conocía que se habían encargado a Villarejo los presuntos espionajes de 2009 y además solicitaba actualizaciones sobre ellos.

Tanto Corrochano como Cano están imputados en la trama judicial por cohecho activo y revelación de secretos. El juez solo aplicó medidas cautelares para el exjefe de Seguridad a quien pidió 300.000 euros de fianza para eludir la cárcel.