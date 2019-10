Elvira Rodríguez (PP): "No puedes subir impuestos estando en declive, te cargas la economía"

Elvira Rodríguez lo ha sido todo en el Partido Popular y en la política nacional, a la que regresa ahora después de haber pasado por la presidencia Nacional del Mercado de Valores. Exministra de Medio Ambiente, exsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, con Cristóbal Montoro como ministro; consejera de la Comunidad de Madrid de Transportes, presidenta de la Asamblea madrileña, reaparece de la mano de Pablo Casado para cerrar el círculo de un equipo económico con distintos perfiles, donde las rebajas fiscales centran buena parte del programa del Partido Popular.

¿Qué va a hacer el PP con las cotizaciones sociales? ¿Las bajará, las dejará iguales, las subirá?

Los socialistas han subido algunas. Pero las cotizaciones forman parte de todo el análisis general de las pensiones y da igual que trabajes por el lado del ingreso, que trabajes por el lado del gasto. Así pues, si haces algún tipo de bonificación, supongo que será financiada con impuestos. El sistema no está como para aguantar más desequilibrio.

¿Puede concretar más?

Hay que trabajar y estar abierto a muchas soluciones. Nosotros queremos ensanchar las bases y a ser posible bajar los tipos. Eso sí genera riqueza. Partiendo de la base de que, la porción de PIB que queda en manos privadas es más eficaz en términos de creación de riqueza que la porción que se queda en las manos públicas. Este es nuestro análisis frente a quien opina que la economía crece con un plan E o un cheque Bebé. No podemos extornar a los particulares una porción de endeudamiento.

¿Es realista bajar los impuestos con un nivel de déficit como el que tiene la Seguridad Social, con una economía en declive?

Si incrementamos los impuestos con una economía en declive, te la cargas literalmente. Lo que tenemos que conseguir es generar empleo con las medidas que tomes, porque eso esta medida supone un incremento de recaudación. De manera que, lo primero que tienes que hacer primero es parar este bajón. Porque, si te metes en el bajón, pierdes recaudación y se te incrementa el gasto por desempleo.

Pero se discute que rebajar 16.000 millones tenga ese efecto recaudatorio que ustedes anuncian.

Lo primero que tenemos que ver es que, si gobernamos, qué herencia nos deja el Partidos Socialista. Estamos acostumbrados. El ejemplo del año 12 es el más significativo. Porque, con un programa que llevaba la bajada de impuestos por delante tuvimos que sacrificarnos para no sacrificar las pensiones y las prestaciones de desempleo, que es lo que nos iba a costar la intervención. Pero nosotros estamos convencidos de que tenemos un entorno de 16.000 millones en impuestos que se pueden retirar y generar crecimiento para generar más recaudación. Porque los 16.000 millones es es solo el resultado bruto de una reforma, pero no el neto si vamos a generar empleo y riqueza.

El PSOE dice que quiere hacer inversiones, y que estas inversiones tiene que ir a Sanidad y a Educación

Pero eso no genera empleo. Eso, ¿qué hace? Pues genera empleo público. Y si se actúa así, nos volvemos a meter en el lío, es decir, empleo público estructural. Enfin, este es el cuento de Calleja.

Y, ¿cómo se aplicaría esa rebaja fiscal? ¿De manera paulatina?

Nuestro planteamiento es del rebajar impuestos. Después veremos cómo lo vamos aplicando a lo largo de una legislatura. Y si ese objetivo se puede alcanzar en dos años, pues mucho mejor. Además, cuando pones en programa una rebaja de 16.000 millones de euros, es que lo has calculado.

El Gobierno viene diciendo que fue en 2015 cuando se detectó la desaceleración

No es así. Fue en 2015 y en 2016 cuando empieza a moverse la economía y el empleo. Una economía que tiene problemas no crea empleo a esos niveles. Y eso ocurrió, porque fue cuando empieza a reducirse el déficit empezamos a tener incrementos significativos de recaudación. Y la recaudación va sobre la economía real. Tanto que, a veces cree que aumenta el consumo, y lo que ocurre empieza a aflorar la economía sumergida.

La ministra de Hacienda asegura que con sus políticas de rebajas de impuestos no se pueden garantizar los servicios mínimos

Lo que está claro es que metiéndole gasolina a la economía a través de los PGE no vamos a resolver nada, solo vamos a conseguir tener las manos atadas. El gasto no puede crecer más que el Productor Interior Bruto. Tiene que crecer por debajo. Y eso no es lo que hace el PSOE. Por tanto, tenemos que sanear cuanto antes nuestras cuentas para sanear cuanto antes nuestros stock de deuda. Nosotros, con la estructura territorial que tenemos, que es una estructura complicada para la toma de decisiones, cuanto antes equilibremos las cuentas, antes nos tendremos las manos libres, léase, para atender catástrofes, como el terremoto de Lorca, que el PSOE no podía ni pagarlo. Y nosotros sí pudimos atender con unas cuentas equilibradas lo del Prestige. O las inundaciones de Levante, que han sido catastróficas.

¿Cuál es para el PP la situación actual de la economía: enfriamiento, desaceleración, ralentización?

La palabra que usaría es enfriamiento. Y, problemas con el lado de la oferta, indudablemente fuera, que nos van a afectar cuando no hemos resuelto problemas internos. España tiene una tasa de paro indudablemente altísima con respecto a la UE. Es una diferencia que nos causa problemas cuando la economía empeora. Por eso, ahora, lo que tienes que hacer es seguir actuando con las reformas que haga falta, y con las medidas que haga falta, que entendemos que no se tienen que basar en la subvención. De todos modos, tenemos un Gobierno absolutamente paralizado.

Pero ellos argumentan que están en funciones

Entre unas cosas y otras, no tenemos gobierno. Lo que no se puede decir, es que cuando sacan la EPA, éste es un problema de maduración del ciclo. Oiga, ¿qué es eso de la maduración del ciclo? Osea que, cuando el ciclo está maduro, ¿yo me cruzo de brazos y me pongo a generar paro?

La EPA dice que todavía se sigue creando empleo

Sí, claro, pero es lo que explico de la desaceleración. Veníamos de una EPA estupenda, y lo que estamos viendo ahora es que la curva va a otro ritmo. El paro desestacionalizado viene de dos trimestres para abajo. Que tu hayas tenido una cifra paupérrima en una época que suele ser buena, lo único que significa es que, cuando rascas, te encuentras que la mitad de ese empleo es empleo público. Cuando tu ves que la estructura de empleo en España viene a ser tres cuartas partes de empleo privado, y una cuarta parte de empleo público, en números globales, y si el poco empleo que creas, la mitad es privado y la otra mitad es público, entonces dices, ¿aquí que es lo que está pasando?

¿Hay que mantener la reforma laboral de 2012?

Sí. La reforma laboral introdujo flexibilidad. No se puede decir demagógicamente que la reforma laboral me la cargo, como todas las reformas. Y tal y como va el mundo, tienes que adaptar la reforma, porque tienes que ver la situación. Dicen ahora que se están creando puestos de trabajo que antes no había, pero claro, las medidas no son que fiche todo el mundo cuando tenemos que ir a un empleo flexible y en remoto en muchos casos, con las nuevas tecnologías. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Son esas cosas con las que hay que sentarse. Seguir analizando y ver que tenemos un mundo en movimiento porque el mundo no es estático, ni la economía es estática.

¿Hay tres cosas que quiere cambiar el PSOE, las subcontratas, el convenio de empresas y, plantea un nuevo Estatuto de los Trabajadores?

Lo del convenio de empresas que pase a que sean globales es una petición expresa de los sindicatos. En cuanto a los contratas, es como si dieran una de cal y otra de arena. ¿Por qué se producen las contratas? No se trata de que tú prohibas. Porque, si prohibes, ¿a dónde vas? Esa es una realidad que tienes que analizar. Es cierto que, un mercado de trabajo donde hay más demanda que oferta, se tasa a un precio bajo. Esto es puro mercado, pero en el momento en el que se empiece a colmatar subirán los salarios. Los salarios tienen que subir siempre que no te cargues la competitividad, porque, si te cargas la competitividad pierdes pedidos, y al perder pedidos tienes que dejar de fabricar. Así pues, los salarios tenderán a subir si se cierra el mercado y se flexibiliza la contratación. Y en cuanto al Estatuto de los Trabajadores, el PSOE quiere recuperar la retroactividad, que eso da rigidez al sistema. Yo creo hablan del estatuto de los trabajadores para dulcificar una parte en la que dicen me voy a adaptar a la realidad. Cuando se cambió el convenio colectivo por el de empresa, eso permitió que en épocas de crisis la empresa llegara a acuerdos con los trabajadores, y eso permite que no pierdas puestos de trabajo. Esta ha sido una de las cosas mejores de la reforma. Te permite adaptar. Y esto no es una confrontación entre empresas y trabajadores. Los trabajadores hoy están en la primera fila, está en la nueva gobernanza, y querer volver a tiempos muy anteriores, eso no es bueno, por eso yo creo que hay que tener generosidad.

¿Qué efecto ha tenido el incremento del SMI que ha llevado a cambio el Gobierno?

Hay determinados sectores en los que el Salario Mínimo sí ha tenido un impacto negativo muy importante porque les ha subido el coste salarial muchísimo. La fórmula de cálculo puede haber incrementado un 25% a empresas de servicio, limpieza. Estas han tenido que subir salarios. Luego ésta no es una medida estrella. Hay que plantearse cómo se absorbe eso en las empresas.

¿La productividad está bajando?

Ese dato es muy preocupante. Que baje la productividad es muy preocupante. Pero tenemos un partido que quiere trabajar cuatro días a la semana por el mismo salario (por Más País).

¿Qué quiere hacer el PP con las cotizaciones sociales?

Aquí estamos hablando de cotizaciones sociales y de pensiones. Y lo que tenemos nosotros es un sistema de pensiones públicas que se financia por el modelo de reparto, con un impuesto al trabajo que se reparte entre empleadores y empleados. Que financieramente, tiene unos pasivos a medio y largo plazo de enorme volumen. Pasivos, deudas ya existentes. Cuando calculas el endeudamiento de un país nunca calculas como una empresa privada, con una estimación de qué es lo que debes de pensiones de aquí al futuro. Pero es que además, la gente que está cotizando ahora está generando derechos, y se te van a convertir en pasivos en un futuro. Por eso, nosotros lo que estamos pidiendo es un pacto de Estado entre los partidos políticos, aunque algunos (Vox) dicen que el pacto de Toledo es un pacto de rojos.

Pero, ¿habrá que retocar algo?

Habrá que analizar las prestaciones, qué nivel tienen. De todos modos, el problema de las pensiones lo resuelve el empleo. Si tienes cuatro millones más trabajadores, y haces bien un estudio de los puestos de trabajo estructurales de lo que vas a tener, y cómo va la evolución de la población, que va a cobrar la pensión presente y futura, entonces sí que puedes hacer diferentes escenarios. Insisto, tenemos una tarea fiscal urgente, pero desde luego la de las pensiones es urgentísima.

¿Qué quieren hacer con las pensiones de viudedad?

Estas pensiones tienen un debate muy importante. Hay quien dice que cotiza por tí y por tus hijos. Pero eso es relativo, porque el que no tiene hijos, tiene la misma carga de cotización que quien los tiene. Yo creo que esta pensión tiene problemas adicionales de lo que supone pagar la prestación de este tipo con cargo a impuestos. ¿En cuanto a topar las pensiones? Yo dejaría las cosas como están. Pero a las de viudedad hay que darles una vuelta, porque el que ha estado soltero y se ha jubilado, dice, porque tengo que cotizar más que el que está casado. En definitiva, hay una panoplia de decisiones, pero hay líneas rojas que no se pueden tocar en las pensiones. Aunque, yo no podría una pensión mínima igual para todos.

Ustedes han hecho bandera de la eliminación del impuesto de Patrimonio

Lo de Patrimonio es un ahorro que no has quemado en festejos y en viajes, y que ya ha tenido su correspondiente imposición. Es decir, es un neto que sale de tu renta. Si tu lo heredas, ya habrá salido de la renta de tu antecesor. Por eso Patrimonio es un impuesto obsoleto.

¿Está demonizando la ministra Montero la Comunidad de Madrid?

El sistema de competencias para responsabilidades autonómicas se define en la LOFCA. El Gobierno central tiene unas competencias y las CCAA otras. A través del modelo de financiación, las cuentas se equilibran desde el momento cero, y partir de ahí, en su ámbito de competencias, cada Comunidad actúa en consecuencia. Una a lo mejor quiere crear un chiringuito, como ha pasado en Andalucía, y otra, como Madrid decide, con su capacidad, tomar medidas que entiende que van a ser generadoras del crecimiento. Claro, el sistema de financiación que equilibra en el momento cero, en la parte que deja libre a las CCAA para que estas gestionen, y como los incrementos que se produzcan en momentos posteriores, se los van a quedar ellas, se supone que las CCAA intentarán ser lo más prósperas posibles. Así pues, unas eligen unas cosas, y otras eligen otras,. Y, transcurrido el tiempo se produce una diferencia al margen de los fondos de compensación. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que una decidió hacer cosas para generar riqueza, y otras no. Y esas que decidieron no hacerlo, ahora van y protestan. Eso es lo que defiende la ministra Montero.

¿Qué valoración hace de lo que ha ocurrido con el retraso de las entregas a cuenta y de que estas se hayan pagado en el minuto final, a las puertas de una campaña electoral?

Si hay que hacer los pagos, hay que hacerlos. Hay que pagar a los proveedores, y a las autonomías tienen que tener liquidez. Pero, qué pasa? Pues que si el Estado no paga, el déficit se coloca en la CCAA. Y si el Estado paga, el déficit se coloca del lado del Estado.

¿Por eso no se ha pagado el IVA?

Si se han resuelto las entregas, se podría haber resuelto el IVA.

¿Qué hacemos con los impuestos indirectos?

Yo pedí que se bajara el IVA de los libros electrónicos. Lo que sí creo es que los impuestos indirectos son más eficaces que los directos. Así aflora la economía sumergida.

Y, ¿el diesel? ¿Qué hará el PP?

El problema que tiene el impuesto del diesel es que la fiscalidad medioambiental no se puede hacer a golpe de ocurrencias. Por debajo del diesel hay una industria potentísima, que es la industria del automóvil. Las decisiones las toma a medio o laargo y planifica. Este gobierno ha hundido el mercado del diesel con su petición. Eso no se puede hacer.