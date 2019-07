El BCE mantiene los tipos de interés pero se abre a comprar nuevos activos y estudia un sistema de tramos para reducir el daño a la banca

Última Hora Esta noticia acaba de llegar a la redacción y la estamos ampliando. Actualiza en unos minutos la página para ver los cambios. Vicente Nieves Francisco S. Jiménez

Finalmente no ha habido sorpresa con los tipos de interés pero sí en el discurso del banco central. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés sin cambios. Las expectativas del mercado no han amedrentado la idea inicial de Mario Draghi y el resto del Consejo de Gobierno que han mantenido el tipo de interés principal de refinanciación en el 0%, mientras que el tipo aplicado a la facilidad de préstamo continuará en el 0,25% y el interés de la facilidad de depósito seguirá en el -0,40%. No obstante, el comunicado ha reconocido que está listo para que la inflación alcance su objetivo de forma simétrica (por lo que podrá superar el 2% cuando haya estado por debajo de este nivel previamente, una especie de compensación). Además, el BCE podría implementar un sistema de tramos que compense la tasa que pagan los bancos por su exceso de liquidez aparcado en el banco central y reducir los costes del sector.

A la espera de que Mario Draghi comparezca a las 14:30 para dar explicaciones, los expertos creen que el banquero central podría dar pistas sobre los próximos pasos a seguir de la institución para intentar llevar la inflación (ahora en el 1,3%) hacia un lugar cercano al 2%.

Por ahora, el cambio de discurso ha sido importante. Al anuncio de la aplicación de un sistema de tramos podría suponer un antes y un después para la banca, que actualmente paga 7.500 millones de euros al año por 1,8 billones de euros de exceso de liquidez que acumula en el instituto monetario. Con este medida el BCE reconocería que los tipos negativos están haciendo más mal que bien a la rentabilidad de la banca.

El Consejo de Gobierno ha pedido al Comité del Eurosistema la tarea de buscar nuevas opciones como reforzar la comunicación sobre el futuro de los tipos de interés (forward guidance), o las medidas para mitigar el daño a la banca como un sistema de tramos sobre la remuneración de las reservas de la banca.

¿Comprará acciones el BCE?

Por otro lado, una frase muy relevante y que aparece al final del comunicado es la posibilidad de que el BCE amplíe la gama de activos que puede comprar. Esto quiere decir que el banco central podría abrir su balance a la compra de acciones o de crédito bancario, por ejemplo.

Hasta el momento, el programa de estímulos del BCE se ha basado en la compra de bonos soberanos y corporativos en el mercado secundario. Ampliar la amalga de activos daría más margen de actuación (y espacio) al BCE para ampliar el balance y su influencia en el mercado.

En su reunión de marzo, el instituto emisor retrasó hasta finales de 2019 la posible primera subida de los tipos de interés, mientras que en junio actualizó su hoja de ruta de nuevo, por lo que ahora estima que los tipos se mantendrán en su nivel actual al menos hasta el primer semestre de 2020.

Desde entonces, el presidente del BCE, Mario Draghi (y otros miembros del Comité Ejecutivo), ha dado señales al mercado de que está dispuesto a aprobar una nueva ronda de estímulos antes de pasarle la patata caliente a quien probablemente será su sucesora, Christine Lagarde.

La importancia de Sintra

En un discurso pronunciado en Sintra (Portugal) durante un evento celebrado por el BCE, el banquero italiano adelantó que, en caso de que no mejoraran las perspectivas serían "necesarios" estímulos adicionales, incluyendo una rebaja de tipos de interés o la reactivación de las compras netas de activos.

"El discurso de Draghi en Sintra ha dejado claro que la pregunta sobre la previsión a corto plazo para el BCE no es qué sorpresas negativas son necesarias para que el BCE recorte tipos sino qué sorpresas positivas podrían evitar que el BCE recorte tipos", ha explicado el economista jefe de ING Alemania, Carsten Brzeski.

En este mismo sentido se expresa el director global de renta fija de Allianz Global Investor, Franck Dixmier, quien ha asegurado que las palabras pronunciadas por Draghi en Portugal fueron "un punto de inflexión importante en la política monetaria de la zona euro".

Aunque el mercado descuenta que la autoridad moneteria realizará algún movimiento para impulsar la economía, no hay un consenso claro si se producirá en la reunión de este jueves o en septiembre. "La pregunta principal es si el BCE puede permitirse esperar seis semanas antes de lanzar nuevos estímulos o si debería sorprender a los mercados", ha añadido Brzeski.