Ferrovial comprará el 49% del nuevo Aeropuerto JFK de Nueva York por 880 millones

Ferrovial, a través de su división de Aeropuertos, y Carlyle han llegado a un acuerdo de exclusividad para negociar la transmisión a Ferrovial del 96% de la participación de que es titular Carlyle en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York (que incluye las antiguas Terminales 1, 2 y 3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones), en Estados Unidos. El importe de la transacción se estima en cerca de 1.000 millones de dólares (880 millones de euros).

Carlyle es titular de un 51% en New Terminal One. En caso de llegarse a un acuerdo sobre la transacción, Ferrovial adquiriría por tanto el 96% de dicha participación, lo que equivale a casi el 49% del proyecto total. El cierre de la operación estaría sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre otras la aprobación del Port Authority of New York and New Jersey.

La nueva Terminal 1 prevé inversiones de más de 8.360 millones de euros y arrancará sus operaciones en el año 2026

La nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK es uno de los proyectos de infraestructuras más importantes que hay en este momento en marcha, con una inversión estimada en 9.500 millones de dólares (más de 8.360 millones de euros). La iniciativa implica la remodelación de las temrinales 1, 2 y 3 en el antiguo aeropuerto, en Queens, y la creación de la nueva terminal 1. El calendario previsto contempla el inicio de las operaciones a partir de 2026. El contrato contempla la explotación del aeropuerto hasta el año 2060. La infraestructura se desarrolla sobre una superficie total de 220.000 metros cuadrados y tendrá 23 puertas internacionales.

El Aeropuerto Internacional JFK es uno de los que más tráfico de pasajeros moviliza en el mundo. En 2019, antes de la pandemia, registró una cifra récord de 62,6 millones de usuarios.

Ferrovial desembarcará con esta compra en el negocio de explotación de aeropuertos en Estados Unidos





Además de Carlyle, y cuando se concrete la transacción, de Ferrovial, el consorcio que desarrolla el proyecto también está integrado por JLC Infrastructure, de Earvin 'Magic' Johnson y Ullico, un consorcio de aerolíneas. El grupo español ya se alió con JLC años atrás para la remodelación del Aeropuerto de Denver, aunque las autoridades retiraron en plena ejecución de las obras el contrato a Ferrovial por discrepancias.

Ferrovial desembarcará con esta compra en el negocio de explotación de aeropuertos en Estados Unidos, un objetivo en el que ha trabajado en los últimos años. De hecho, la compañía que dirigen Rafael del Pino e Ignacio Madridejos ya intentó hacerse con la concesión del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Asimismo, pujó por el Aeropuerto de Westchester County Airport, en el Estado de Nueva York y participó en el proceso de privatización del Aeropuerto Internacional San Luis-Lambert, en la ciudad de San Luis, en el Estado de Missouri -aunque fue suspendido-.

La actividad de Ferrovial en el negocio aeroportuario de Estados Unidos se había limitado a su participación en el proceso de remodelación y mejora de la principal terminal del Aeropuerto Internacional de Denver, a través de su división de construcción, aunque el contrato fue rescindido. Es previsible que Ferrovial también pueda asumir cartera de construcción con su entrada en el desarrollo del Aeropuerto JFK.

Ferrovial también ha acordado comprar el 60% del Aeropuerto de Dalaman, en Turquía, por 140 millones

Ferrovial comunica al mercado el acuerdo con Carlyle apenas unas horas después de hacer lo propio con YDA Group para adquirir una participación del 60% de la sociedad que gestiona la concesión del Aeropuerto Internacional de Dalaman, en Turquía, por 140 millones de euros.

Estas dos operaciones, que en conjunto representan una inversión superior a los 1.000 millones de euros, suponen las primeras adquisiciones de Ferrovial en el ámbito aeroportuario desde 2014. Aquel año se hizo se hizo junto con el fondo australiano Macquarie con los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton, en Reino Unido. En este país, además, es el primer accionista con el 25% del aeropuerto de Heathrow, en Londres.

Ferrovial aspira así a participar en la gestión de seis aeropuertos en Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, estando presente en dos de las principales infraestructuras aeroportuarias del mundo, Heathrow y el JFK.Lanza esta ofensiva cuando los peores efectos de la pandemia por el Covid-19 parecen haber quedado atrás y las previsiones apuntan a una progresiva recuperación de los tráficos.

Apuesta decidida

Ferrovial lleva años tratando de crecer en la división de Aeropuertos y, además de los mencionados de Estados Unidos y Turquía, ha participado en algunos procesos en Francia, India, Australia o Barbados, entre otros. También intentó hacerse con el control de Aena cuando el Estado sacó al mercado el operador español, pero desistió al tratarse de una desinversión minoritaria en el capital. En la actualidad, igualmente tiene interés en operaciones vivas como las de los aeropuertos de Nantes, en Francia, Atenas, en Grecia, o Catania, en Italia y sigue muy de cerca todas las oportunidades en Estados Unidos, su principal mercado en el mundo donde opera a través de sus divisiones de Construcción, Cintra (concesiones de autopistas), Servicios y, una vez culmine su entrada en el proyecto del Aeropuerto Internacional JKF también en Aeropuertos.

Con las operaciones del JFK y Dalaman, Ferrovial impulsa su crecimiento global aprovechando los recursos obtenidos con importantes desinversiones como las de la división de Servicios -en distintos procesos-, su filial especializada en materiales de construcción Southern Crushed Concrete (SCC) Materials, en Estados Unidos, o diversos activos concesionales en España, Portugal y Colombia, entre otros. En la misma línea, el año pasado adquirió, a través de Cintra, una participación minoritaria, del 24,6%, en el gestor de autopistas en India IRB Infrastructure por 369 millones de euros y subió su participación de la autopista I-66, en Virginia (Estados Unidos), hasta el 55,704% al comprar el 5,704% a John Laing por 159 millones de euros.

