El capital riesgo anticipa los primeros 'brotes verdes' para el segundo semestre del año

Procesos en curso como las pujas por Planasa, Eugin y GTT, las opas sobre Applus+ y Opdenergy, la salida al mercado de activos como Corus y el reciente cierre de transacciones como Amara Nzero y Windar Renovables apuntan a signos de reactivación de la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A). Los primeros 'brotes verdes' que vislumbran una recuperación del sector tras la ralentización de los últimos meses. Los expertos consultados por elEconomista.es no perciben cambios que puedan afectar al atractivo de España como destino de inversión para los grandes fondos internacionales y auguran un segundo semestre de reactivación, siempre que las condiciones tras la cita electoral del 23J establezcan un marco estable y seguro para la inversión.

Sectores como energía, sanidad, educación e infraestructuras ya han mostrado una gran resiliencia y desarrollado una elevada actividad transaccional durante los últimos meses pese al entorno de incertidumbre. Como apunta Ignacio de Garnica, socio de Deals responsable de Private Equity en PwC, "una serie de operaciones, puestas en on hold a finales del 2022 se están volviendo a relanzar lo que, junto con las nuevas transacciones que, por los rumores que existen, parece que van a estar en el mercado en los próximos meses, parecen indicar un incremento de la actividad en lo que queda de año. La historia y experiencia nos demuestran que las mejores operaciones de private equity se han realizado precisamente en periodos de incertidumbre".

Íñigo del Val, Socio de M&A y Corporate de Allen & Overy, coincide en que el segundo semestre será mucho más activo que el primero. "Quizás peco de optimista pero no dejo de verlo así", confirma. "El mercado no ha parado, se han estado mirando operaciones y también se han iniciado varios procesos de venta. Lo que sí hemos notado es que ha costado más cerrar transacciones. Observábamos mucho "pipeline" pero pocas transacciones firmadas. Hay varias previstas para cerrar antes de verano que veremos si finalmente es posible firmar", añade.

Acceso a deuda

La nueva financiación será más cara y, al menos en el corto plazo, no se prevé una vuelta a los bajos tipos de interés. "Estas nuevas condiciones impactarán en los múltiplos que podrán pagar los compradores. Todavía existe una divergencia entre las expectativas del vendedor y el precio ofertado por el comprador, pero ese gap irá convergiendo y adaptándose a la nueva realidad que impone la financiación. Los expertos coinciden en que el atractivo de España como destino de inversión sigue siendo elevado, especialmente en sectores como energía, infraestructuras, salud y agropecuario.

"Cada vez es más evidente que el momento actual es más propicio para los industriales con capacidad competitiva", concluye Del Val. KPMG también observa un interés renovado por explorar operaciones corporativas. "Aunque no me atrevo a hablar en términos de clara reactivación", matiza José A. Zarzalejos, Head of Corporate Finance de KPMG en España y EMA. "Muchos de los factores macro que frenaron la actividad de M&A desde finales de 2022 siguen presentes y, en ciertos segmentos de la economía, observamos algunas señales de agotamiento de la demanda . Dicho lo anterior, anticipamos un incremento de actividad aunque la recuperación de los niveles de M&A no llegará hasta la primera mitad de 2024". Elena Aguilar, socia de Corporate y M&A de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, también "confía en que la actividad de capital riesgo se recupere tras la reducción de los últimos meses". Pese al contexto macro, "los niveles de recursos disponibles para invertir siguen siendo elevados".

Los fondos cuentan con 5.000 millones para compras en España

La reactivación puede venir motivada por varios factores: "la exigencia de los inversores (limited partners) de recibir retornos a sus inversiones, la propia madurez de los portfolios de los fondos y la desinversión de activos non core de grandes corporaciones españolas para centrar su estrategia e inversiones más estratégicas". A estos factores se suman "cotizaciones interesantes en bolsa que pueden hacer que por fin veamos compras de cotizadas (public to private) y la necesidad de mostrar un buen track record del equipo gestor en las desinversiones para levantar el siguiente fondo.

Las dificultades de algunos fondos de capital riesgo del segmento medio (middle market) para levantar sus nuevos fondos limitarán, sin embargo, su rol activo en el mercado en los periodos venideros", añade. En España la cifra de recursos disponibles de los fondos de private equity para realizar nuevas inversiones (dry powder) sigue en niveles récord, alrededor de 5.000 millones de euros.

"Con estos niveles de liquidez más los factores indicados (requerimientos de los LPs, cotizaciones bursátiles, madurez de los portafolios, etc..), el apetito por invertir es altísimo, pero las actuales condiciones del mercado de financiación y la disparidad de expectativas entre comprador y vendedor actúan de freno temporal al cierre de operaciones", matiza De Garnica.