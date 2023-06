Crescenta busca democratizar el capital riesgo para inversores desde 10.000 euros

Crescenta, la plataforma de capital privado creada por Ramiro Iglesias y Eduardo Navarro, busca democratizar este tipo de inversiones entre clientes de todos los niveles y saldrá al mercado este otoño. Así se focalizarán en tres tipos de cliente: desde el más especializado, como family offices que ya conocen este tipo de vehículos, a inversores medios con tickets que rondan los 100.000 euros o minoristas, a los que la aprobación de la Ley Crea y Crece permite entrar desde los 10.000 euros.

Si bien el producto se lanzará para todos los tramos de cliente al mismo tiempo, Ramiro Iglesias, CEO de la compañía, señala en una entrevista con elEconomista.es que el minorista "no es el foco a corto plazo, pero sí que es una manera de crecer de forma orgánica". Así, su estrategia se centra en "el minorista de tickets de más de 100.000 euros de compromiso, que no categoriza como profesional porque tiene patrimonio más bajo, es menos activo, pero es una persona que ya ha escuchado acerca de capital privado, potencialmente está muy interesado en invertir y no ha tenido una herramienta o una plataforma o un banco que le haya dado acceso", apunta.

Para estos dos tipos de cliente, Iglesias y Navarro han previsto la inversión a través de fondos de fondos. En cambio, para el profesional "nos vamos a centrar mucho en single names, en inversión en fondos directos". De cara a expandir la plataforma, Crescenta busca en la banca un aliado. "Los bancos se han acercado a hablar con nosotros, ahora mismo puedo decirte que todos los bancos españoles, y todos son conocedores de la grandísima oportunidad que supone. Desde un punto de vista operativo no tienen la capacidad para poder abastecer la nueva demanda y están muy centrados en ofrecer producto propio. Algunos creen que va a repercutir en mucha competitividad entre las bancas privadas mid market". Por ello, buscan la posibilidad de colaborar a través de un acuerdo B2B2C, es decir, primero entre empresas y con el minorista como el cliente final.

"La tecnología está totalmente montada para que inversores minoristas tengan a través de nuestro portal contenido educacional para que puedan entender qué es el capital privado, que nosotros tengamos cumplimiento a la hora de enseñarles, más todo el registro MiFID, todo el comité...", señala el CEO de la compañía. Al ser preguntado por la diferencia entre Crescenta y otras compañías del mercado de inversión en private equity, Iglesias señala que "somos muy competitivos en fee y ofrecemos una experiencia de usuario 100% digital y desintermediada". Así, señala que el feedback que está dando ese tipo de inversor, que es lo que llaman muchas bancas el affluent, es que consideran que están muy intermediados y que hay una cascada de costes que perjudican normalmente a la rentabilidad que están obteniendo.

En opinión del CEO de la compañía, este tipo de plataformas son necesarias para la distribución de fondos a todo tipo de clientes. "Ha llegado antes la inversión directa que la inversión a través de fondos, que de algún modo es más arriesgada, y no había ninguna plataforma o ningún player posicionado en la distribución de fondos", afirma, por lo que junto con Navarro se dedicaron a hacer un análisis del entorno, por qué no existe en España, los casos de éxito que existían en el extranjero, etc. "Descubrimos que había varios países con plataformas muy consolidadas, con mucho éxito en la comercialización de productos de capital privado y de algún modo habían desintermediado algunas marcas privadas a través de kits muy competitivos", por lo que se lanzaron al mercado con este producto.

Preautorizado por CNMV

Esta plataforma de inversión en capital privado, que ya ha recibido la preautorización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Sociedad Gestora de Inversión Colectiva (SGIIC), espera llegar al mercado en otoño tras recibir la luz verde definitiva del regulador.

100 millones de tres inversores profesionales

Crescenta ya ha empezado a captar fondos, incluso antes de lanzar de forma oficial la plataforma. Así, según confirma Ramiro Iglesias, CEO de la compañía, se han acercado a family offices, que buscan una experiencia digital de inversión y una herramienta que les ayude a tener control y consolidar su cartera de capital privado. Crescenta Alpha ofrece este servicio de forma gratuita durante el ramp up del proyecto y ya han conseguido captar 100 millones de tres inversores.