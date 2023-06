El CEO de Altamar registra un nuevo vehículo de capital riesgo

José Luis Molina, fundador y co-CEO de Altamar, registra su propio vehículo de capital riesgo, Calabrate Private Equity, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, y de acuerdo con la documentación del Registro Mercantil del vehículo, el administrador único es el propio Molina y Altamar será la gestora del mismo.

Calabrate se focalizará en la inversión en fondos y vehículos de private equity a nivel global y, particularmente dedicados a la inversión en empresas de tamaño medio y grande, ya establecidas, así como en cualquier segmento del mercado de capital riesgo global, venture capital e infraestructuras.

La sociedad invertirá, con carácter general, en fondos y vehículos de inversión de nueva creación (mercado primario), así como mediante compra de participaciones de terceros (operaciones de secundario), o coinviertiendo en operaciones de inversión directa con otras entidades o con terceros (co-inversiones) a través de fondos o vehículos gestionados por una sociedad gestora.

Adicionalmente, la sociedad también se guarda la posibilidad de poder adquirir participaciones temporales en empresas no financieras y no inmobiliarias que, en el momento de la toma de participación, no coticen en bolsa en la Unión Europea o en otros países de la OCDE.

Así, el foco de inversión de la compañía se centrará en los negocios de Europa y Estados Unidos. Además, en su estrategia, como se detalla en el citado documento, se especifica que Calabrote deberá dedicar, al menos, un 60% de su activo computable a acciones, préstamos participativos o empresas de capital riesgo.

El depositario de esta sociedad es BNP Paribas y el auditor, PwC. Altamar ha rechazado hacer comentarios al respecto.