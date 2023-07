La gran banca de EEUU sufre el mayor aumento de las pérdidas por créditos desde el covid

Las compañías estadounidenses comenzarán pronto a dar a conocer sus cuentas del segundo trimestre (y, por tanto, de toda la primera mitad del año). Como es habitual, serán los grandes bancos los primeros en publicar sus balances. La temporada de resultados suele marcar el rumbo de Wall Street en el corto plazo. Y en esta ocasión ganan especial interés los números de las firmas financieras americanas debido al contexto de subidas de los tipos de interés que, si bien suelen traducirse en mayores beneficios, también tienen efectos negativos para un sector que, además, sufrió unas fuertes turbulencias hace apenas cuatro meses. ¿Qué esperan los expertos?

Tras una primera mitad de año alcista para la renta variable, las bolsas occidentales han comenzado julio con dudas. En el horizonte próximo se divisan varias referencias macroeconómicas relevantes, como los datos de inflación de junio que, a su vez, son claves para anticipar las futuras decisiones de la banca central sobre los tipos.

Sin embargo, no solo la incertidumbre económica pesa en el ánimo del mercado en el comienzo de esta semana. El ámbito corporativo también copa buena parte de la atención. ¿Por qué? Porque en pocos días comienza la temporada de resultados en Estados Unidos y, como es habitual, serán los grandes bancos los que saldrán primero a la palestra.

En concreto, este viernes 14 de julio publicarán sus cuentas JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo. Cuatro días después, el martes, lo harán Bank of America (BofA) y Morgan Stanley, mientras el turno de Goldman Sachs llegará el miércoles 19 de julio.

El contexto

Los 'peces gordos' bancarios de Wall Street volverán a rendir cuentas apenas cuatro meses después de la crisis que sacudió al sector y que acabó llevándose por delante a Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y First Republic. Fue entonces cuando los bancos norteamericanos comenzaron a sufrir de forma más clara las consecuencias negativas de las alzas en el precio del dinero.

La Reserva Federal (Fed) ha incrementado los tipos de interés con fuerza y de forma constante (en 500 puntos básicos) desde marzo de 2022 hasta el mes pasado, cuando hizo una pausa, con el objetivo de doblegar la elevada inflación en EEUU. El propio banco central ha anticipado que pronto volverá a incrementar los tipos por lo que, con toda probabilidad, retomará el endurecimiento monetario este mismo mes (la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, o FOMC, está agendada para los días 25 y 26).

Además, durante los últimos tres años, los bancos de EEUU se han beneficiado de unos niveles de impagos relativamente bajos gracias, en parte, a los estímulos de la Fed y otras ayudas por parte del Gobierno que se activaron por la pandemia. Pero ahora la situación es diferente.

¿Qué esperan los analistas?

Según las estimaciones del consenso de Bloomberg, los seis mayores bancos estadounidenses (JP Morgan Chase, BofA, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley) amortizaron en el segundo semestre del año 5.000 millones de dólares en conjunto vinculados a préstamos impagados. De confirmarse, se trataría del mayor aumento de las pérdidas por créditos desde la irrupción del covid.

Asimismo, los analistas estiman que las seis entidades reservaron en total otros 7.600 millones de dólares entre abril y junio para cubrir los préstamos que pueden fallar en el futuro.

Ambas referencias prácticamente duplican las cifras que la gran banca de Wall Street registró hace un año, señala el FT. No obstante, son cuantías inferiores a los golpes que recibieron al principio de la pandemia, cuando las cancelaciones y las provisiones alcanzaron máximos de 6.000 y 35.000 millones de dólares, respectivamente.

Además, los expertos consideran que los pros del aumento de los tipos de interés superan los contras para la mayoría de los bancos mencionados. En este sentido, el consenso de Bloomberg espera que las seis entidades norteamericanas hayan incrementado un 6% interanual sus beneficios por acción (BPA) en el segundo cuarto de 2023.

Otra amenaza: la QT de la Fed

En paralelo a los aumentos de los tipos, la Reserva Federal está reduciendo su balance, proceso conocido como contracción cuantitativa (quantitative tightening o QT). Con ello, el banco central pretende reducir la liquidez en el mercado y la economía.

Los efectos de la QT se notarán de forma plena a lo largo de los próximos meses, según los expertos. Por ello, tal y como recoge la agencia Bloomberg, inversores y analistas ponen el foco en cómo la Fed gestionará el proceso el organismo monetario americano.

Muchos tienen presente lo sucedido en 2019, cuando la Fed tuvo que salir al rescate del mercado de 'repos' o recompras, donde precisamente los bancos y otras grandes compañías buscan liquidez para plazos muy cortos.

"No lo vimos venir", reconoció Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en su comparecencia del pasado 21 de junio en la Cámara de Representantes (el Congreso) de EEUU. No obstante, el banquero central buscó calmar los nervios asegurando que ahora la Fed tiene "experiencia". "No queremos encontrarnos, como hace unos años, con que de repente las reservas escasean", dijo también Powell entonces.

Raghuram Rajan, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y gobernador del banco central indio, advierte de que "las cosas empezarán a endurecerse por el lado de la liquidez". "Entonces veremos todas las consecuencias" de la QT, aseveró este experto la semana pasada en Bloomberg Television.