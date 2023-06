Oddo AM: "La crisis bancaria en EEUU no ha terminado"

Frente a la complacencia de parte del mercado, la cautela de la otra parte. Y la gestora franco alemana Oddo BHF Asset Management prefiere situarse en el segundo grupo. Laurent Denize, director de inversiones de la firma, aseguró en una reciente visita a Madrid, que los datos macro anticipan que la recesión está cada vez más cerca, pese a que su impacto no se ha dejado notar todavía en las compañías.

Uno de los elementos para mostrarse más optimista ha sido la capacidad de resiliencia de la economía norteamericana, gracias a los datos de creación de empleo y la expansión de márgenes de las compañías, gracias al aumento de precios por la subida de la inflación, pero Denize advierte de que el desempleo va a terminar subiendo porque "la relación entre el mercado laboral y los tipos de interés no se ha roto, solo ha cambiado su sensibilidad".

Este factor junto al agotamiento del consumo gracias al ahorro embalsado durante el Covid, terminarán por hacer mella, teniendo en cuenta la restricción del crédito que han aplicado las entidades financieras, al aumentar sus requisitos de capital.

"Esto no es una buena noticia para el apalancamiento de las empresas, especialmente cuando uno de los sectores en riesgo es el inmobiliario", subraya Denize, para quien vienen tiempos difíciles tanto para este sector como para los bancos, ya que "tienen pérdidas no realizadas y, lo diría alto y claro, la crisis bancaria en Estados Unidos no ha terminado", advierte el responsable de inversiones de la gestora de Oddo, que maneja 54.000 millones de patrimonio.

Con este panorama, en la gestora prefieren posicionarse en emisiones de deuda de corta duración, sobre todo en crédito global y europeo y mantenerse neutrales en bonos soberanos. Y ven una oportunidad en 'smal caps', porque "tienen un descuento del 33% respecto a su media histórica. Están realmente baratas y es una oportunidad que no se debe dejar pasar".