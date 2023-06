Quince fondos españoles ya ofrecen un retorno superior al 15%

La primera parte del año está dejando un buen sabor de boca a numerosos fondos españoles presentes en la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.es, que reúne a los 260 vehículos de inversión más descorrelacionados de su índice de referencia. En concreto, quince de ellos consiguen un rendimiento superior al 15%, por encima del 13% que lleva el S&P 500 o el 12,25% del EuroStoxx 50; y dos de ellos incluso superan el 20% de rentabilidad.

Se trata de GMP Gestión Activa Cirene Capital y EDM Renta Variable Internacional. El primero es un compartimento de uno de los vehículos que utiliza Inversis para los fondos asesorados. En este caso, por la firma de inversión Cirene Capital, creada por Ignacio Pérez Castelblanque y Juan José Samper Urbano. Y el segundo es uno de los fondos emblemáticos de la boutique catalana fundada por Eusebio Díaz-Morera y que ahora está participada por Mutua Madrileña, que ofrece una rentabilidad anualizada del 8,14% a diez años.

El fondo asesorado por Cirene se coloca en quinta posición de la Liga, por detrás de MS INVF Global Endurance A Eur y MS INVF Global Opportunity A Eur, de Morgan Stanley, que lideran la clasificación desde principios de año; Loomis Sayles Global Gr Eq R/A Eur (Natixis) y Eurizon Equity Innovation R, de la gestora del grupo Intesa Sanpaolo. Entre sus principales posiciones aparecen Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, Intermediate Capital Group, Visa, The Carlyle Group, Corporacion Financiera Alba, Barclays e ING, lo que le ha beneficiado gracias al rally de las firmas tecnológicas durante estos meses, en una cartera que combina valores de crecimiento con otros más cíclicos.

La exposición del 28% en el sector tecnológico también ha permitido la revalorización del fondo de EDM, gestionado por Johan Svensson, que cuenta entre sus principales posiciones con valores como Nvidia, Adobe, Microsoft, Novo Nordisk, ASML Holding , Amazon, Essilorluxottica, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Intuit y Safran. Otros fondos de la firma, EDM Intern. Global Eq Impact R Eur y EDM International Strategy R Eur, también acaparan buenas posiciones en la clasificación de los mejores fondos activos de bolsa, con más del 17%.

Quienes no levantan cabeza, en la Liga Global de elEconomista.es, de momento, son los fondos gestionados por José Ramón Boluda y Gabriel Castro y Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, Sigma Internacional y Azvalor Internacional, que pierden un 4,76% en el año y un 1,18%, respectivamente. A True Value, el fondo de Alejandro Estebaranz, tampoco le va mucho mejor, al ganar solamente un nimio 0,69%, por debajo del 1,49% que consigue el fondo Muza, gestionado por Luis Urquijo, y el 2,07% del DIP Value Catalyst Equity, de Andrés Allende.