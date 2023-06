Los mejores fondos españoles para invertir en bolsa norteamericana

La bolsa norteamericana se ha convertido en uno de los activos fetiche que todos los inversores quieren incorporar en sus carteras. No es para menos, ya que la rentabilidad anualizada del S&P 500 ha sido algo superior al 8% desde 1927 hasta 2020, en los últimos años gracias al empuje de las firmas tecnológicas, como se está comprobando de nuevo este ejercicio, donde a pesar del temor a una desaceleración de la economía los inversores vuelven a refugiarse en uno de los mercados más eficientes del mundo.

Precisamente al ser uno de los mercados con mejor formación de precios, es habitual invertir en él a través de productos pasivos que, con un mínimo coste, permiten capturar la revalorización del índice. El inversor español tiene a su disposición más de 300 fondos de renta variable norteamericana, de los que 42 son de gestoras españolas, y algunos de ellos son indexados. Tan solo en los últimos cuatro años han aparecido trece nuevos vehículos de esta categoría de firmas domésticas, entre los que se incluye el Bestinver Norteamérica o el Renta 4 EEUU Acciones.

Pero ¿hasta qué punto tiene sentido invertir en productos locales cuando existen gestoras internacionales con equipos ubicados allí y, supuestamente, un mejor conocimiento y un mayor acceso a los equipos directivos? Hay que tener en cuenta que, incluso si se considera a estos fondos de gestoras extranjeras, la media de rentabilidad anualizada a diez años de los fondos de bolsa norteamericana es del 10,88%, según datos de Morningstar, muy por debajo de lo que ha hecho el índice de referencia en este período de tiempo, en el que solo algunos fondos indexados entre los españoles se encuentran entre los mejores por rendimiento: Bankinter EEUU Nasdaq 100, con un 15,40%, ING Direct FN S&P500, con un 13%, y Caixabank Bolsa USA Estándar, con un 12%. Porcentajes inferiores a los que cosechan JPM US Technology D (acc) Eur, NN (L) US Growth Equity I Cap Eur, de Goldmand Sachs, o AB American Growth C Eur, con rendimientos superiores al 15%

"En Renta 4 creemos que sí, ya que teníamos mucho conocimiento de la región estadounidense gracias a los fondos temáticos ya existentes, que invierten la mayoría de su patrimonio en EEUU, como el Renta 4 Megatendencias Tecnología, el Renta 4 Megatendencias Consumo o el Renta 4 Global Acciones. Tenemos analistas desde hace muchos años en los sectores donde destinamos casi el 100% de la cartera, como tecnología, consumo, salud y firmas industriales, y donde no tenemos analistas son sectores donde no invertimos porque no cumplen nuestros criterios de calidad", explica Javier Galán, director de inversiones de renta variable de Renta 4, gestora que ha lanzado este año su fondo de bolsa norteamericana.

Galán explica que tienen como filosofía de inversión el quality investing, porque obtiene mejor resultados que el resto (growth, value o momentum), y mejores rentabilidades que el índice de referencia, el S&P 500, hasta el punto de doblar la rentabilidad en los últimos 25 años. "Y no creo que los próximos 25 años vayan a ser muy diferentes. Por lo que nos dice la historia del comportamiento de la industria de gestión de activos, si conseguimos batir al S&P500, habremos batido a la mayoría de fondos de renta variable estadounidense", subraya.

Para Jaime Ramos, gestor del fondo de Bestinver, la ubicación geográfica no determina la capacidad de competir de un gestor. "Son mucho más relevantes el calibre y la experiencia del equipo de análisis y de gestión y los medios y la reputación con los que cuenta la firma gestora para ponernos en contacto con los directivos de las compañías norteamericanas", asegura, y en el caso de Bestinver "tiene el reconocimiento internacional necesario para que las propias compañías quieran recibirnos. Viajamos regularmente para hacer visitas a las empresas o para participar en foros y conferencias por todo el mundo y, también, contamos con las reuniones virtuales, que ya forman parte normal de nuestro día a día y nos permiten mantener contactos con compañías que se encuentran a miles de kilómetros de distancia", asegura.

Con la intención de ofrecer como solución para sus clientes un fondo de bolsa americana que replique la evolución del índice más conocido, varias gestoras españolas han lanzado en los últimos años productos de esta categoría con un coste reducido. Es el caso del Dunas Selección USA ESG Cubierto, de 2019, o los más recientes Myinvestor Nasdaq 100 o Myinvestor S&P500 Equiponderado, o incluso el Mi Cartera RV USA Advised By, un fondo de bajo tracking error referenciado al S&P 500, siguiendo la estela de casi todas las entidades financieras, que cuentan con productos cuasi pasivos de esta categoría para las carteras de gestión discrecional.

El gestor del Renta 4 EEUU Acciones señala que el sector bancario, el asegurador, las firmas de automóviles, de telecomunicaciones, las inmobiliarias o las constructoras, y las compañías eléctricas no tienen cabida en la cartera. Sin embargo, "tenemos un peso muy elevado en el sector tecnológico, sector salud y sector consumo, a los que añadimos algo de exposición al sector industrial y de materias primas, donde también encontramos muy buenas compañías", apunta.

En el caso del Bestinver Norteamérica, estructuran el fondo con dos tipos de empresas: compañías líderes en los sectores más expuestos a las principales ventajas del mercado norteamericano, de carácter estructural y de mayor peso en cartera; completado con otras de menor tamaño que están desarrollando su propia posición de liderazgo. "Así formamos una cartera diversificada y equilibrada", apunta Ramos, en la que aparecen tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon, o Alphabet se encuentran entre las principales posiciones de la cartera, en la que aparecen firmas como Intuitive Surgical, Eli Lilly, Fidelity National Information , Otis, Caterpillar, UnitedHealth o Trane Technologies, con un menor peso.