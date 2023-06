El sector del alquiler considera que la ley de vivienda autoriza la ocupación

El segmento del alquiler está en el foco social, político y mediático. La Ley de Vivienda, que tanto ruido ha generado en los últimos años, ha llegado en un momento complicado para el sector, con una subida de tipos que está dificultando la inversión en este sentido. Inseguridad jurídica, un aumento en el precio, contraer la oferta o una autorización de la ocupación son algunas de las críticas que distintos agentes dedicados al segmento del alquiler hacen a la nueva normativa. Así se ha concluido en la III Gran Jornada Inmobiliaria: La fortaleza del sector ante el cambio de ciclo, organizada por elEconomista.es.

Javier Rodríguez Heredia, socio director del Área Inmobiliaria de Azora, se ha mostrado muy crítico con la nueva ley: "Hay que tener poco sentido de estado y ser irresponsable para regular la vivienda que es la infraestructura básica de un país. No puedes sin ningún consenso con el sector aprobar una ley de esta entidad para pagar una deuda política. La ley no ha escuchado a los técnicos y ha sido una decisión política", lamenta.

Rodríguez considera que "se ha confiscado que nos puedan robar la vivienda. Me parece inaudito que se haga una ley para legalizar la ocupación", un tema de gran relevancia para el experto que encarece el coste del alquiler, ya que "tienes que tener seguridad". Además, "favorecer la ocupación por parte de los inquilinos". Lo que se conoce como inquiokupación, es decir, inquilinos que firman un contrato de alquiler de manera totalmente legal, pero, al poco tiempo, dejan de pagar la renta. "Es una confiscación y una autorización para que te quiten la propiedad privada", resalta el socio de Azora, quien además señala que la intervención de los precios provoca la contracción de la oferta.

"La ley genera una incertidumbre y es imposible saber que es lo que te vas a encontrar en su aplicación. Desconocemos lo índices, no hay información sobre que va a pasar con los módulos y las obligaciones en materia social se vuelcan al propietario", apunta Esther Escapa, Local Head of Transactions de AXA I.A, quien añade que "siendo esa la premisa es imposible aterrizarlo en proyectos". La falta de datos, de plazos y de números "complica llevarlo a un modelo de negocio. Esto supone un problema grave porque tenemos un marco regulatorio recién aprobado y nadie en el sector tenemos claro cómo llevarlo al modelo de negocio y cómo va a afectar", expone Escapa.

Con una actitud más positiva sobre la nueva normativa, y aunque cree "que la ley tiene muchos problemas", Patricia Sánchez, directora de Suelo y Expansión de Residencial Iberia Grupo Lar, considera que "tenemos dos opciones: No hacer nada y dejar de hacer vivienda en alquiler o podemos analizar en detalle cuál es la situación. La incertidumbre que impera es la que veníamos teniendo antes, o nos centramos en lo positivo o dejamos de hacer vivienda en alquiler".

¿Cambiará el mapa de inversión?

La aplicación o no de la ley por parte de las comunidades autónomas puede marcar el mapa de la inversión en este segmento. ¿Hacia dónde ven los expertos el recorrido? En este sentido, Rodríguez resalta que los cambios de gobiernos regionales con las últimas elecciones van a hacer que en algunas comunidades no se aplique la ley. "En la Comunidad Valenciana, Andalucía o Baleares se abre la posibilidad de invertir fuerte", apunta. El socio director del Área Inmobiliaria de Azora rechaza invertir en Cataluña, por lo que establece que las 8.000 viviendas para las que tienen capital se van a dirigir a otras regiones donde no se vaya a aplicar la ley.

Por su parte, la directora de Suelo y Expansión de Residencial Iberia Grupo Lar destaca que "estábamos muy centrados en Madrid y Barcelona", aunque matiza que "ahora la incertidumbre está en Cataluña".

En el caso de AXA, Escapa destaca que "varios de nuestros fondos están interesados en invertir en vivienda y tienen a España en el foco. En una situación de tipos de interés como la actual, se busca darle un retorno al capital, lo que está relacionado con el nivel de riesgo. Dicha percepción del riesgo se conecta con la incertidumbre. Eso hace que zonas interesantes dejan de serlo porque ofrecen un nivel de incertidumbre elevado, por lo que se plantean otras regiones". Más allá de Madrid, la experta destaca la Comunidad Valenciana y Andalucía, concretamente Málaga, donde muchas personas han pasado de ser población flotante a residente, lo que "representa una oportunidad que debemos intentar aprovechar", concluye Escapa.