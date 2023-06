La inversión inmobiliaria se recuperará a partir de 2024

El sector inmobiliario se enfrenta a un contexto de incertidumbre macroeconómica. Las diferentes subidas de tipos o estar a las puertas de unas elecciones generales, son algunos de los aspectos que podrían retrasar la recuperación de la inversión en el sector, que se esperaba, para muchos, durante el segundo semestre de este año. De este modo, algunas voces señalan el 2024 como el año en el que se reactivará la inversión en el sector inmobiliario y la vuelta de las operaciones. Esta ha sido alguna de las conclusiones que ha dejado la III Gran Jornada Inmobiliaria: La fortaleza del sector ante el cambio de ciclo organizada por elEconomista.

"Todavía estamos rodeados de interrogantes", señala Pere Viñolas, CEO de Colonial, quien resalta que "tenemos Estados Unidos, principalmente, en una situación de interrogante que nos genera una correa de transmisión que es la de los mercados de inversión. Los mercados de inversión responden, en buena medida, al capital anglosajón y, mientras haya una amenaza de recesión ahí, el mercado de inversión aquí será difícil que arranque. Yo creo que en el 2023 todavía no vamos a ver nada especialmente positivo, tengo esperanzas en el 2024, probablemente en el segundo semestre".

Conservador respecto a este año, aunque más optimista respecto al próximo se muestra Miguel Pereda, presidente de Grupo Lar, quien espera que sea hacia el primer trimestre de 2024 cuando se empiecen a ver operaciones. "En relación a la inversión hay que combinar dos cosas: El ajuste que se produce por los costes de capital y el movimiento de los mercados financieros; y cual es la prima de riesgo que el mercado asocia a cada categoría de activos. La combinación de ambas marca que se comiencen a producir inversiones. Soy conservador respecto a este año y en el primer semestre del año que viene empezaremos a ver, por esa combinación, operaciones pequeñas de inversión en el sector privado muy especializado o el muy oportunista y que de ahí se vayan extendiendo".

Sin salir del sector retail, Laetitia Ferracci, directora general de Klépierre Iberia, señala que "Estados Unidos crea las tendencias y lo que vemos es que todavía los bancos tienen una doble exposición al retail, tanto en las participaciones directas dentro de las operaciones inmobiliarias o de los activos, como en la exposición a los retailers a los que muchos están financiando". Es por ello, que Ferracci indica que "todavía tienen que digerir lo que ha pasado en el retail y a partir de ahí estabilizarse dentro de un equilibro. Estamos en una transición de ciclos y hay que dar tiempo a que el mercado digiera lo que está pasando".

Sin fijar una fecha al respecto de cuándo se reactivará la inversión en el inmobiliario, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, apunta que "hay dos mercados, por un lado está el de activos y por otro el financiero, y están bastante desacoplados. La caída de valor de los activos como consecuencia de la expansión de las tasas de capitalización empezó hace un año y, sin embargo, los precios de las acciones de las compañías cotizadas habían empezado a caer antes y se ha mantenido esa caída de forma sostenida. Cuando se recupera funciona al revés. A lo mejor a los activos todavía les queda un tiempo relativamente largo de corrección de valores y, sin embargo, los valores de cotización corrijan un poco antes al alza en anticipación de la recuperación del valor de los activos. La bolsa siempre intenta, anticiparse a los movimientos del mercado subyacente".

Por su parte, Eduard Mendiluce, CEO de Aliseda y Anticipa, resalta que en este punto hay dos reflexiones, "el coste de capital y el sector inmobiliario en general. Hospitality, data centers, residencial, retail, están funcionando muy bien. De este modo, Mendiluce apunta que "no todo es el coste de capital puramente financiero, ya que también hay que tener en cuenta aspectos de reasignación de los portfolios de donde invertir. El nuevo entorno te obliga a repensar". Así, el experto señala que "se generan oportunidades, no sé si tanto en España o mirar en mercados más amplios. El mayor coste financiero está reduciendo el número de proyectos que hay en marcha y, por tanto, a menos oferta mayores oportunidades".

De cara a reactivar, atraer o acelerar la inversión institucional hacia nuestro país los directivos del sector piden al gobierno, a menos de un mes de las elecciones generales, certidumbre, estabilidad regulatoria y flexibilidad administrativa.

En relación con el sector residencial, Mendiluce solicita seguridad jurídica, normas del juego claras y más inversión en vivienda. "No puede ser que haya comunidades como Cataluña donde se permite y se fomenta el fenómeno de la ocupación ilegal", denuncia, de este modo, reclama que tengamos un entorno jurídico "donde el problema de la ocupación ilegal se pueda solucionar en 48 horas". Además, el CEO de Aliseda y Anticipa, demanda aplicar un poco de "cirugía" a la Ley de Vivienda, "que no creo que genere demasiada certidumbre. Si no hay reglas claras, no tiene sentido y hay aspectos de la normativa que no se entienden". El experto resalta también la necesidad de realizar una mayor inversión en vivienda, ya que en Francia se destina el 2,1% del PIB y en España es el 0,6%.

Por su parte, a la seguridad y estabilidad jurídica, el presidente de Grupo Lar y añade la fiscal: "Hemos vivido ajustes a la fiscalidad de las socimis que han tenido muy poco efecto práctico en el sentido recaudatorio. Esto nos ha desalineado con otros países con los que el capital nos compara e introduce una incertidumbre que afecta de manera clara a la cotización de las compañías. Los grandes operadores deben poder confiar en que se establece un marco para mucho tiempo y que no se van a dar cambios a corto plazo".

"Es importante un consenso por parte de las principales fuerzas políticas del país en materia de previsibilidad para atraer la inversión internacional y fomentar el ahorro privado", señala Clemente, quien añade que se debe intentar que "haya una primacía de la economía en las decisiones sociales o políticas, si se anteponen decisiones de corte populista o de interés de corto plazo electoral al final la atracción de inversión internacional no se mueve".

A todo esto, Ferracci ha añadido a las peticiones conocimiento y visión del sector, ya que "el real estate es muy diverso. Cuando hay desconocimiento es difícil que haya entendimiento. A partir de ahí, es necesario que haya un diálogo y que vayamos construyendo la ciudad del futuro juntos".

En este sentido, Viñolas destaca que "cuando se hacen las cosas bien, hay un retorno de inversión porque el mercado te respalda".

