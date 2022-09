El BCE cree que la subida de tipos puede provocar una caída del precio de la vivienda mayor que en otras ocasiones

El precio de la vivienda ha subido con extrema intensidad en la zona euro en los últimos trimestres. Aunque la tendencia viene de largo, la demanda ganó tracción tras la crisis del covid, con los precios avanzando a tasas interanuales que no se veían desde principios de los 90. Esta demanda de vivienda se ha visto apoyada, entre otros factores, por unos tipos de interés que se han mantenido a la baja durante años. Ahora, la situación se está revirtiendo de forma drástica. El Banco Central Europeo devolvió los tipos a terreno positivo de un solo movimiento en julio, mientras que en septiembre ejecutó la mayor subida de su historia. Esto está desembocando en unas hipotecas más caras, lo que históricamente ha sido la antesala de una corrección en el precio de la vivienda.

Los economistas del BCE Niccolò Battistini, Johannes Gareis y Moreno Roma han publicado un análisis, que se incluirá dentro del informe mensual del banco central, en el que analizan las tendencias actuales del mercado de la vivienda. Estos expertos no dudan en advertir de que, históricamente, las subidas de tipos en las hipotecas han desencadenado correcciones en el precio de la vivienda.

Además, en esta ocasión hay dos factores que podrían agravar esta corrección y uno que podría amortiguarla, en parte. Los dos agravantes son el bajo nivel de partida de los tipos de interés y las elevadas valoraciones del precio de la vivienda (ambos interrelacionados). Mientras que el amortiguador sería el mayor valor que parecen otorgar las familias a la vivienda tras la pandemia del covid-19.

Estos autores empiezan poniendo cierto contexto a las tendencias que han dominado en el mercado inmobiliario en los últimos años: "Los tipos de interés de las hipotecas han aumentado significativamente desde principios de 2022 en la zona euro, tras tocar un mínimo histórico en 2021. Durante los últimos dos años, el mercado inmobiliario de la zona del euro ha sido boyante y se ha visto respaldado por unos costes hipotecarios favorables... Sin embargo, los tipos hipotecarios han subido significativamente (en 63 puntos básicos) en la primera mitad de este año, el aumento semestral más grande jamás registrado", explican los expertos del BCE.

Según los propios datos que maneja el BCE, el tipo de interés medio que se está pagando en la zona euro por un crédito hipotecario ha pasado desde el 1,33% de enero hasta el 2,15% de julio. Ese salto, al calor de la subida del euríbor, es mayor que el comentado en el informe del BCE, que solo recoge el dato hasta junio. Sin embargo, incluyendo del de julio, el tipo de las hipotecas ha rebotado en 83 puntos básicos.

¿Qué pasa cuando suben los tipos?

La subida de tipos aún no ha tenido un impacto notable en la economía (el crédito no se seca de un día para otro y las empresas no dejan de invertir de un jueves para un viernes), pero el año ya está hecho. La semana pasada, Luis de Guindos, vicepresidente del BCE también advertía de la vulnerabilidad del mercado inmobiliario (tras años de subidas de precios): "Desde principios de año, las respuestas de las encuestas a hogares sobre la intención de comprar una vivienda han disminuido y los bancos han reducido sus expectativas sobre la demanda de créditos hipotecarios, lo que apunta a un mayor potencial de corrección de los precios de la vivienda", advertía.

El análisis publicado este lunes por los economistas del BCE va en la misma línea: "La evidencia empírica sugiere que la dinámica del mercado inmobiliario es muy sensible a los tipos hipotecarios... Según el modelo estimado, un aumento de 1 punto porcentual en la tasa hipotecaria conduce, en igualdad de condiciones, a una caída en los precios de la vivienda de alrededor del 5% después de aproximadamente dos años. Sin embargo, el aumento del mismo punto porcentual en la tasa hipotecaria tiene un mayor impacto en la inversión en vivienda, lo que lleva a una caída del 8% después de aproximadamente dos años".

Además, el impacto en esta ocasión podría ser incluso mayor porque el punto de partida del precio de la vivienda es alto respecto a sus fundamentales y el de los tipos de interés es muy bajo. "El impacto del aumento de los tipos hipotecarios en los precios de la vivienda y la inversión en vivienda es mayor en un entorno de tipos de interés bajos. La teoría del precio de los activos sugiere que cuanto más bajo es el nivel de los tipos hipotecarios (hasta este año estaban en mínimos históricos), más sensibles son los precios de la vivienda a los cambios en los tipos de interés, porque unos tipos hipotecarios más bajos conducen a mayores efectos de descuento sobre las rentas y los precios futuros.

"Los resultados de este modelo no lineal muestran que, en un entorno de tipos de interés bajos, la disminución estimada de los precios de la vivienda y la inversión en vivienda en respuesta a un aumento del tipo de interés hipotecario de 1 punto porcentual es de aproximadamente un 9% y un 15%, respectivamente, después de unos dos años", advierten los expertos del BCE.

El otro catalizador clave para esta corrección en los precios está en las elevadas valoraciones de las que se parten en este nuevo escenario. Tantos años de tipos bajos se han notado y los precios de las viviendas han aumentado de forma constante. Una investigación de la Comisión Europea pone de relieve este aumento desde 2010, haciendo hincapié en que el coste de la compra de una vivienda ha subido un 45%, mientras que el aumento de los alquileres ha sido de media un 17%. El mercado cambió en 2015 (arrancan los tipos en negativo), cuando el precio de la vivienda en propiedad empezó a subir mucho más rápido que el coste del alquiler. Esa tendencia ha continuado desde entonces, y la brecha se ha ampliado significativamente en los últimos cuatro años, según el estudio.

Estas subidas han provocado que la vivienda media en la eurozona esté sobrevalorada en casi un 15%, y hasta un 60% en algunos países, según estimaciones del BCE basadas en la relación entre los precios de la vivienda y los ingresos. La Comisión Europea afirma que el coste de la vivienda ha aumentado en 24 de los 27 Estados miembros desde 2010.

Los puntos calientes son Estonia -donde los precios se han disparado un 174%-, seguida de Hungría (un 152% más) y Luxemburgo (un 131% más). Los precios se han duplicado en siete Estados miembros desde 2010. Los únicos países de la UE en los que los precios de la vivienda cayeron fueron Grecia (23%), Italia (10%) y Chipre (8%). Pero los precios inmobiliarios griegos siguen estando muy por encima de donde estaban en 2018, tras las fuertes subidas registradas durante la pandemia.

Los amortiguadores

Sin embargo, también existen amortiguadores a esta tendencia. Los tres economistas del BCE piden fijarse en factores más 'humanos' que también pueden influir en esta evolución del precio de la vivienda. En su análisis destacan la influencia de la pandemia en los cambios de preferencias de la gente a la hora de adquirir una vivienda.

"Tras la pandemia, los hogares parecen dar más valor a las propiedades más espaciosas que permiten trabajar desde casa y encuentran más atractivas las ubicaciones más alejadas de la oficina. Los datos preliminares apuntan a una mayor subida de los precios de las viviendas unifamiliares desde la pandemia en algunos de los países de la zona euro de los que se dispone de datos. Además, los precios de la eurozona han aumentado más para las propiedades situadas fuera de las capitales desde la pandemia, y la proporción de la población de la región que vive en viviendas unifamiliares aumentó en 2020", señalan.

Su tesis es que esta preferencia por unas viviendas con más espacio también podría apoyar la inversión en vivienda y así "contrarrestar el aumento de los tipos hipotecarios y explicar parte de la resistencia que se ha observado en el mercado de la vivienda de la eurozona".

Entre otros factores, añaden, es probable que disminuya el atractivo de la vivienda a efectos de inversión, dada la relativa estabilidad de los rendimientos de los alquileres en comparación con el aumento observado en los rendimientos de los bonos. Sin embargo, concluyen, "el aumento de la inflación, que inclina la asignación de carteras hacia 'activos reales' como la vivienda, podría mitigar en parte este efecto.