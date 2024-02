Álvarez-Pallete propone en el MWC una alianza global entre telecos y grandes tecnológicas

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha propuesto construir una asociación global entre los operadores de telecomunicaciones y las grandes tecnológicas, alianza en la que también habrá sitio para los agregadores de contenidos, desarrolladores de software y el resto de los agentes del sector. Con esta puerta abierta la concordia y colaboración, el también presidente de la patronal GSMA reorienta el mensaje de años atrás, donde reprochaba el diferente trato regulatorio que disfrutaban las big tech respecto a los operadores tradicionales. La tensión latente del pasado, entre los proveedores de las redes y la media docena de compañías que con su tráfico masivo acaparaban el 50% de las capacidades de las infraestructuras, ha quedado ahora en un segundo plano en favor de la construcción de un futuro digital marcado por las necesidades cambiantes del momento.

En opinión de Álvarez-Pallete, las sociedades digitales demandan "capacidad de procesamiento masivo y redes de última generación para gestionar la infinidad de datos procedentes de sensores, Internet de las Cosas, etcétera", explicó en el discurso de apertura del Mobile World Congress de Barcelona (MWC). "Es el momento de fusionar lo mejor de la Tierra con lo mejor de la Nube, porque nos necesitamos mutuamente. Es el momento de una asociación global y una gobernanza justa para crear una cadena de valor sostenible y mutuamente beneficiosa", ha proclamado ante la más selecta representación global del negocio. "Nos merecemos un ecosistema mucho más equilibrado y la colaboración encarna el poder de lo que puede hacerse cuando todos nos unimos", ha añadido.

No obstante, Álvarez-Pallete tendió la mano al trabajo en conjunto entre todos los agentes del ecosistema, pero mostró su disconformidad ante el "posicionamiento abusivo". De esa forma, el representante global de las telecomunicaciones ha reclamado "un nuevo panorama normativo, una regulación del siglo XXI, el adiós de los viejos modelos reguladores, así como un uso responsable de los recursos compartidos". A modo de ejemplo, el presidente de Telefónica ha recordado que "una consulta de inteligencia artificial consume tanta energía como una bombilla LED encendida durante dos horas y requiere de 500 ml de agua, por lo que el uso responsable debe ser un leitmotiv en todo desarrollo tecnológico".

Desde el punto de vista ambiental, el directivo ha precisado que su compañía ha multiplicado por nueve el tráfico en los últimos ocho años, periodo en el que su grupo también ha conseguido reducir el consumo de energía en un 9%, para apuntar afirmar que el "sector muestra una reducción continua del consumo de energía por bit", para desear "que otras tecnologías lleguen a ser tan eficientes como las telecos, por el bien de un planeta verde". De hecho, "el volumen de datos se cuadruplicará en los siete próximos años, lo que supone un reto importante en términos de capacidad de red y consumo de energía".

Álvarez-Pallete: "Por primera vez, los humanos están creando tecnología que puede pensar. Es un cambio de juego, y todo eso necesita de nuestras redes"

La inteligencia artificial (IA), que marca las estrategias de presente y futuro de la mayor parte de las empresas y expositores del MWC, también formó parte de una conferencia inaugural en la que Álvarez-Pallete ha asegurado que "la IA es probablemente la revolución más profunda de la historia de la humanidad". También ha apuntado que, "por primera vez, los humanos están creando tecnología que puede pensar. Es un cambio de juego, y todo eso necesita de nuestras redes". Las infraestructuras de telecomunicaciones que construyen, mantienen y desarrollan los operadores también son el ingrediente imprescindible no sólo de la IA, o de ChatGPT, sino también de los drones, los robots, el Internet de las Cosas masivo, los sensores, la realidad extendida... todos están aquí y necesitan nuestras redes".

En su mirada hacia doce meses atrás, Álvarez-Pallete ha recordado que se han cumplidos las previsiones de una "revolución masiva procedente de una nueva era en la confluencia de cuatro grandes fuerzas tecnológicas: Telco, Informática, Inteligencia Artificial y Web3". Según ha valorado, en la "era de la informática terrestre imaginábamos redes convertidas en superordenadores, disponibles para todos en cualquier rincón del planeta, proporcionando conectividad de última generación, así como velocidad en la transmisión de los datos, altos volúmenes de información, mínimas latencias, capacidades masivas de almacenamiento y procesamiento".

Álvarez-Pallete: Telefónica ha multiplicado por nueve el tráfico y ha reducido el consumo energético el 9%

Asimismo, Álvarez-Pallete ha repasado los logros alcanzados en los últimos meses por la alianza Open Gateway, actualmente con 47 operadores que abarcan 239 redes y representan más del 65% de las conexiones móviles mundiales. "La primera generación de API ya está disponible. Me siento especialmente orgulloso de que dos de los principales mercados de Telefónica, España y Brasil, hayan realizado con éxito lanzamientos coordinados de API en los que han participado todos los operadores relevantes del territorio. Hasta seis mercados de todo el mundo, entre los que también se encuentran Sri Lanka, Alemania, Indonesia y Sudáfrica, han seguido el mismo camino. Y 40 redes han lanzado comercialmente al menos una API".

Esta alianza global, según álvarez-Pallete, permite generar nuevo valor en las redes para actividades como "comprobar la identidad de conductores independientes en empresas de movilidad inteligente, aumentar la seguridad del servicio, elevar la calidad de servicio en las comunicaciones críticas para cámaras de control o drones, la detección de anomalías e intrusos o actividades relacionadas con la seguridad integrada en los bancos para combatir el fraude", entre otros casos de uso.

En su descripción del momento tecnológico, Álvarez-Pallete ha indicado que "el hardware se ha convertido en software, mientras la virtualización y la 'cloudificación' ya son posibles de repente". Ahora, ha añadido, "las redes se basan en el software y luego se aplica la Inteligencia Artificial y empiezan a pensar. Todo esto es imparable: Nuestras redes se vuelven proactivas. Se están volviendo líquidas. Pasamos de una operación humana asistida por humanos a una operación informática supervisada por humanos. Es un viaje hacia una red totalmente autónoma y nos estamos acercando".

Pero si es importante abrazar, también conviene "despedir con honores las tecnologías heredadas como 2G, 3G, cobre y los antiguos BSS y OSS (sistemas de soporte a las operaciones y al negocio). No podemos traer al nuevo mundo las complejidades del viejo. Esta nueva visión presenta nuevos retos. Estamos fomentando un uso responsable de las redes y la innovación en los modelos de inversión para mejorar la sostenibilidad".

En su intervención, Álvarez-Pallete ha recordado que Telefónica "está más joven que nunca", precisamente estos días que el grupo celebra su primer centenario. "Una empresa sólo llega a cumplir 100 años si sirve para algo a la sociedad y se adapta permanentemente para seguir sirviendo. El hecho de que tengamos varias empresas centenarias en nuestro sector es un testimonio de ello". También ha reiterado las palabras afectuosas dedicadas a Barcelona: "No hay mejor lugar para celebrar este congreso. Barcelona se ha convertido en nuestra casa. Y nos sentimos bien en casa". De esa forma, mostró una foto de la ciudad encargada a la inteligencia artificial generativa para indicar que, pese a que el resultado no fue malo, "no capta lo bonita que es Barcelona en la vida real".