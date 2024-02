Qué esperar del MWC 2024: novedades, nuevos modelos de teléfono y mucha inteligencia artificial

A pesar de las ideas y venidas de los últimos años, el Mobile World Congress (MWC) sigue siendo el evento más grande de la industria móvil a nivel mundial. Este año volverá a ser el lugar donde algunas de las marcas de teléfonos más grandes del mundo lanzan sus nuevos dispositivos.

El MWC 2024 se llevará a cabo del 26 al 29 de febrero en el recinto Fira Gran Via de L'Hospitalet, Barcelona. Pero: ¿qué nos deparara estos días en Barcelona a nivel de presentaciones y nuevas propuestas?

Xiaomi renueva su oferta

Xiaomi se ha distinguido siempre por su propuesta de gama media-alta a precios asequibles. El año pasado, (además de un coche hace poco) lanzaron los Xiaomi 14 y 14 Pro en China, con excelentes especificaciones y una cámara triple de 50 megapíxeles.

Se espera que en el MWC 2024 lancen estos dispositivos para el público internacional. Además, se rumorea que presentarán el Xiaomi 14 Ultra, una versión aún más potente y con un diseño distintivo. Se especula que este modelo contará con una batería más grande y nuevas ópticas de Leica.

Novedades de Honor

Honor es otra marca china que suele tener una fuerte presencia en el MWC. Aunque aún no hay información oficial sobre los dispositivos que presentarán, se espera que revelen el Honor Magic V2, el smartphone plegable más delgado del mundo.

También es posible que hagan un repaso de su línea de productos, incluyendo el Honor Magic 6 Pro lanzado en enero de 2024.

OnePlus, asomándose a los relojes inteligentes

OnePlus, una marca conocida por sus teléfonos de alta gama, ya ha lanzado el OnePlus 12.

Sin embargo, se rumorea que en el MWC presentarán su primer reloj inteligente basado en el sistema operativo Wear OS, el OnePlus Watch 2. Se espera que este reloj tenga una pantalla AMOLED redonda de 1.43 pulgadas, un chip Snapdragon W5 Gen 1 y dos botones físicos.

Nothing, la marca que está intentando cambiar el diseño móvil

Nothing es una marca relativamente nueva en el mercado, pero ha generado mucho interés con su enfoque en el diseño y la transparencia (literal) de sus dispositivos.

Aunque no es común que lancen nuevos dispositivos en el MWC, este año tienen un evento programado para el 27 de febrero. Se espera que presenten el Nothing 2a, una versión más económica de su teléfono Nothing Phone 2. Aunque conservará el distintivo diseño semi-transparente, es probable que tenga un procesador de gama media y solo dos cámaras en la parte trasera.

Samsung, el gigante que cabalga ahora sobre la IA

Samsung, uno de los gigantes de la industria, siempre tiene una fuerte presencia en el MWC. Aunque es poco probable que anuncien nuevos productos disponibles de inmediato, es posible que muestren avances tecnológicos que se incorporarán en futuros dispositivos.

Samsung también es líder en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada en su último teléfono, el Galaxy S24, por lo que es posible que presenten nuevas soluciones y avances en este campo.

Novedades de Motorola y Lenovo: los que siempre sorprenden

Motorola, propiedad de Lenovo, es otra marca que suele estar presente en el MWC. Aunque es poco probable que anuncien grandes novedades este año, se espera que traigan algunos dispositivos interesantes.

Se ha filtrado información sobre un concepto de portátil transparente de Lenovo, por lo que podría haber sorpresas en el evento.

¿Continuará la tendencia de los móviles plegables?

Una de las tendencias más populares en los últimos años han sido los teléfonos plegables. Marcas como Xiaomi, Honor, Samsung y Motorola han lanzado dispositivos con pantallas flexibles que se pueden doblar para ocupar menos espacio.

Aunque aún no hay información segura sobre nuevos modelos plegables, es probable que veamos más avances y mejoras en esta tecnología en el MWC 2024, que no está acabando de cuajar en el mercado al 100%.

Tendremos que ver además hasta qué punto la inteligencia artificial se convierte en una constante en todas las presentaciones de nuevos dispositivos.