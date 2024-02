Telefónica, Orange y Vodafone lanzan dos aplicaciones conjuntas de ciberseguridad

Telefónica, Orange y Vodafone han presentado el primer fruto en España de la alianza Open Gateway, anunciada hace un año en el Mobile World Congress, con el objetivo de multiplicar el valor diferencial de sus redes. Se trata de dos aplicaciones especializadas en ciberseguridad y compatibles con las redes de los principales operadores de telecomunicaciones españoles y europeos. Por un lado, pondrán en marcha a final de mes el servicio 'Number Verification', un aplicación que permite acreditar la veracidad del número de móvil con la correspondiente autenticación del usuario.

"Es una evolución sencilla para cualquier empresa o entidad que utilice números de móvil y contraseñas de un solo uso por SMS. En lugar de depender de los mensajes de texto, la verificación del número puede activarse de forma automática y evita contingencias como la no recepción de un SMS o las dificultades propias de los usuarios poco familiarizados con la tecnología", coinciden los representantes de las tres telecos.

La segunda aplicación de ciberseguridad es la denominada 'SIM Swap', diseñada para comprobar si un determinado número de teléfono ha cambiado recientemente de tarjeta SIM. Este sistema ayuda a combatir los ataques de apropiación de cuentas, en los que los malhechores toman el control de la tarjeta SIM del propietario de la cuenta utilizando técnicas de ingeniería social y datos personales robados. A modo de ejemplo, en los procesos de pagos a través de transacciones bancarias, una entidad financiera puede comprobar si la relación entre el número de teléfono y la tarjeta SIM del cliente ha cambiado recientemente, lo que le ayudará a decidir si aprueba o no la transacción.

Estos nuevos servicios estarán disponibles en el mercado español a partir del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en Barcelona del 26 al 29 de febrero, evento internacional donde Open Gateway gozará de especial protagonismo. Ante este anuncio, la responsable de Open Gateway Business en la patronal GSMA, Kate Whitehead, ha asegurado que la iniciativa "facilitará el trabajo de los desarrolladores para la creación de nuevas aplicaciones y servicios digitales, que serán compartidos con 42 compañías de telecomunicaciones del mundo, propietarios de 237 redes, que en su conjunto representan el 65% de las conexiones globales". Por lo pronto, Open Gateway ya se ha puesto en marcha en Sri Lanka y Brasil, con resultados esperanzadores. Aunque las aplicaciones apuntan especialmente a las empresas, las telecos también trabajan con los desarrolladores en apps que permitan incrementar el uso de la batería de los móviles, entre otros proyectos.

En la rueda de prensa conjunta, celebrada en la sede de Telefónica, los representantes de los operadores explicaron que los usuarios evitarán que realizar las rutinas de doble verificación, gracias a la capacidad de las telecos de conocer quién está a cada lado de las transacción, con independencia del operador y la ubicación geográfica, según ha explicado Javier Pascual, director de márketing B2B, preventa y Despliegue de Telefónica. El mismo directivo se ha felicitado por el empeño de los operadores por "crear un entorno cada vez más seguro que beneficie a toda la sociedad española, desde las startups hasta las grandes empresas". De esa forma, "Telefónica confía en que Open Gateway será una herramienta esencial para la revolución digital, y que tendrá especial potencial para la validación de identidades y la prevención del fraude".

Juan Reyero Montes, director de Marketing Empresas de Orange España, ha incidido en los beneficios que la alianza Open Gateway representará para acelerar el 'time to market'. "Al tener todo estandarizado, la creación de servicios va tener un tiempos de desarrollo cada vez más cortos, ya que las APIs (Application Programmable Interface) están en el corazón del sistema, son la puerta de entrada y el puente que permite convertir en realidad el concepto de red como servicio (network as a services).

Beatriz Fernández, Head of Network as a Platform en Vodafone, abunda en las ventajas del SIM Swap, ya que "el banco puede hacer un llamamiento de la api y chequear si el número ha sufrido un cambio de SIM en los últimos días". La misma directiva de Vodafone, compañía que recientemente explora los nuevos servicios al alcance de los usuarios, también ha recordado que "estamos acostumbrados a la doble verificación, en puede resultar tedioso para el usuario final, especialmente para las personas que no son tecnológicas, sin necesidad de entrar o salir de la aplicación".

Fuentes de la GSMA han explicado que el ecosistema GSMA Open Gateway de España estará listo para evolucionar a lo largo de 2024, con socios como Microsoft, Vonage e Infobip que pondrán a disposición de los interesados las primeras APIs CAMARA a lo largo del año. Las APIs de GSMA Open Gateway se definen, desarrollan y publican en CAMARA, el proyecto de código abierto para que los desarrolladores accedan a capacidades de red mejoradas, impulsado por la Linux Foundation, en colaboración con TM Forum.