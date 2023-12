'elEconomista' celebra el Foro Empresarial 'Las recetas del 5G español para liderar Europa'

Las redes y servicios 5G mejoran sensiblemente las prestaciones (ancho de banda, latencia, capacidad de dispositivos conectados, entre otros) respecto a las generaciones anteriores, lo que hacen de esta tecnología una pieza clave para acelerar la transformación digital de la sociedad y la economía.

En este contexto, elEconomista.es celebra mañana 15 de diciembre el Foro Empresarial "Las recetas del 5G español para liderar Europa" para analizar la expansión de la 'red privada' y los retos que conlleva el despliegue del 5G en las zonas rurales de España. Entre otras cuestiones, se ahondará en el impacto positivo de esta tecnología en la calidad de vida, economía local y el desarrollo sostenible de estas áreas y su potencial para frenar la despoblación, el abandono rural y la brecha digital. Asimismo, se pondrá el foco en el 6G.

El evento arranca a las 9:30 horas y se retransmitirá por streaming.

María González Veracruz, secretaria de estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, será la encargada de inaugurar el foro.

A partir de las 9:45h tendrá lugar la primera mesa de debate sobre "Las oportunidades del 5G en la España vaciada" en la que participarán como ponentes Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España; Alexis Salas, director de Ingeniería de Orange España; Julia Velasco, directora de Red de Vodafone España y de Core&Services para Europa del Grupo Vodafone; Alfonso Juan Álvarez, Managing director de Cellnex Spain y Hanen Garcia, Global Telco Solutions Manager de Red Hat.

La segunda mesa de debate programada para las 10:50h se centrará en "Redes privadas. 5G" y contará con la participación de David Polo, responsable de Negocio Área de Empresas y Comunicaciones Críticas de Ericsson Iberia; Juan de Miguel, Head Of Technology Strategy and Innovation at Vantage Towers; Miguel Feu, director de Desarrollo de Negocio E5G de Fujitsu; Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Pedro Matey, gerente de Comunicaciones e Infraestructura de Seguridad de Renfe.

La tercera mesa de debate sobre el "6G" arrancará a las 11:55h y estará formada por José Antonio Portilla, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y director de la Cátedra ISDEFE-UAH en TIC e IA; Victor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES; Douglas Vaz Benítez, director General en España y Portugal de Qualcomm y Miguel Arranz, Wireless Solutions director de ZTE España.

Matías González Martín, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa será el encargado de clausurar el foro.