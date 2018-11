Black Friday de Apple al detalle: llegan las ofertas especiales a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y HomePod

Hoy ha dado comienzo el Black Friday. La popular jornada de descuentos aglutina a cada vez más empresas: Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés o Media Markt son algunas de las que lanzan ofertas este fin de semana, sin embargo, este año también se ha apuntado Apple con una serie de ofertas especiales.

La compañía con sede en Cupertino ha lanzado una serie de ofertas especiales que están disponibles entre el viernes 23 y el lunes 26 de noviembre, que son ideales para aquellos usuarios que estén pensando en adquirir más de un producto de la firma estas navidades en la tienda oficial de Apple.

El descuento que realiza la empresa no es directo sobre el producto, sino que dará al usuario un bono descuento para gastar en la tienda en una próxima compra. De este modo, el importe del mismo variará en función de si compramos un iPhone, un Mac, un Apple Watch, un HomePod o un iPad.

A continuación, un listado de las ofertas de Apple:

· iPhone. Dará una tarjeta regalo de 50 euros en la Apple Store para las compras en los modelos de iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus. De este modo, la compañía no rebaja sus recientes iPhone XS, XS Max y XR.

· iPad. Dará una tarjeta regalo de hasta 100 euros a los clientes que compren un iPad Pro (2017) de 10 pulgadas, un iPad o un iPad Mini. De este modo, queda fuera de la promoción los nuevos iPad Pro presentados en noviembre.

· Mac. Dará una tarjeta de 200 euros por la compra de un MacBook Pro, MacBook, MacBook Air (sin pantalla Retina), iMac, iMac Pro y Mac Pro. De este modo, también quedan fuera sus nuevos Mac Mini y MacBook Air Retina presentados en noviembre.

· Apple Watch. Dará una tarjeta de 50 euros a quienes compren un Apple Watch Series 3, ya sea GPS o Cellular. De este modo, queda fuera el Apple Watch Series 4 presentado en septiembre.

· HomePod. Dará una tarjeta de 50 euros por la compra de su altavoz inteligente lanzado el pasado mes de octubre en España.

· Apple TV. Dará una tarjeta de 25 euros por la compra de uno de sus equipos de televisión inteligente.

· Beats. Dará una tarjeta de regalo de 50 euros por la compra de Beats Studio 3, Beats Solo 3, Powerbeats 3.

¿Dónde encontrar descuentos en Apple?

Más allá de la tienda oficial, estos días se pueden encontrar chollos interesantes en productos de Apple a través de vendedores de terceros y tiendas autorizadas.

A través de eBay, Macníficos, Amazon, RoselliMac o El Corte Inglés se pueden encontrar rebajados tanto los iPhone más recientes, así como modelos más antiguos de la compañía. Asimismo en estas tiendas cuentan con descuento directo en los productos y, en algunos casos, también facilitan un código de de saldo que rebaja la siguiente compra.