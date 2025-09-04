Científicos piden que nos preparemos para lo que está pasando en el mar porque afecta a todo el mundo: "Puntos críticos de riesgo ecológico"

Las latitudes medias de los océanos Pacífico Norte y Atlántico Norte, partes del Océano Índico Norte y la costa de Asia Oriental presentan los mayores riesgos ecológicos por contaminación plástica. Científicos de la Universidad de Tulane han publicado la primera evaluación global sobre una amenaza de las amenazas ambientales más acuciantes del planeta: la acumulación de plástico en los océanos.

En profundidad

El estudio reveló que las zonas de mayor riesgo no siempre son las "manchas de basura" donde los plásticos se acumulan visiblemente, sino a menudo lugares donde estos se superponen con una densa vida marina y contaminantes. Esto significa que incluso las aguas con niveles de plástico relativamente bajos pueden enfrentar graves amenazas ecológicas.

La investigación, publicada en Nature Sustainability, va más allá de medir dónde se acumulan los plásticos. En su lugar, mapea los "puntos críticos de riesgo ecológico" a nivel mundial mediante la evaluación de cuatro vías principales de daño para la vida marina: ingestión, enredo, transporte de contaminantes tóxicos y lixiviación de sustancias químicas nocivas a medida que los plásticos se descomponen.

"La contaminación plástica en el océano es ampliamente reconocida como una preocupación mundial, pero los riesgos ecológicos que representa siguen siendo poco conocidos", afirmó Yanxu Zhang, autor principal del estudio y profesor asociado de Ciencias de la Tierra y Ambientales en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de Tulane. Queríamos cubrir esta brecha de conocimiento evaluando sistemáticamente cómo interactúan los plásticos con la vida marina y los ecosistemas a través de múltiples vías de riesgo.

El equipo utilizó métodos computacionales recientemente desarrollados para evaluar el riesgo. Al integrar modelos globales de plásticos oceánicos, la distribución de especies marinas y los niveles de contaminantes, crearon un nuevo marco integral para evaluar las amenazas ecológicas.

Los hallazgos resaltan la necesidad de priorizar la limpieza y la prevención no solo en áreas con acumulación visible de plástico, sino también en regiones donde la vida marina es más vulnerable, afirmó Zhang.

Zonas de alto riesgo

Las zonas de alto riesgo incluyen las latitudes medias de los océanos Pacífico Norte y Atlántico Norte, partes del Océano Índico Norte y la costa de Asia Oriental. Las aguas ricas en nutrientes con abundante vida marina aumentan el riesgo en algunos casos, incluso cuando los niveles de plástico no son los más altos. Las áreas costeras cercanas a zonas de pesca concurridas son particularmente vulnerables a los peligros de enredo causados por "aparejos fantasma", el término que se refiere a los aparejos de pesca abandonados en el agua, como redes de enmalle, trampas, sedales y redes de arrastre.