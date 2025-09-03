ChatGPT no funciona: la app sufre problemas y no deja usarla con normalidad

La Inteligencia Artificial ChatGPT está teniendo problemas de funcionamiento desde las 9:00 de la mañana de este 3 de septiembre. Al parecer los usuarios no pueden acceder ni interactuar con normalidad con esta IA ni con ninguno de los servicios conectados a esta tecnología.

Como señala la app especializada en caídas de sistemas y aplicaciones Downdetector.com, ha sido alrededor de las 9:00 de este martes que los usuarios han comenzado a reportar problemas con ChatGPT y al intentar usarlo la app no responde a los comandos y se mantiene cargando la respuesta.

Como suele ocurrir con los fallos de servicios tan grandes, hay de todo, y mientras a algunos usuarios no les carga las conversaciones con esta IA, otros señalan que sí que les funciona o que simplemente les funciona más lento.

Desde la página oficial de OpenAI dedicada a informar sobre incidencias, reconocen que "están experimentando problemas" en las APIS conectadas a ChatGPT y que ya están trabajando para "mitigar estas complicaciones".

En los últimos meses es la tercera vez que la IA de OpenAI sufre problemas y no permite a los usuarios usar las herramientas que ofrece con normalidad, aunque es cierto que parece que esta caída no está afectando a nivel global, sino que parece que está centrada en la región Europea, aunque esto podría ser por la diferencia horaria.