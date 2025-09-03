Alerta por este mensaje de la DGT que te puede dejar la cuenta a cero: "Último aviso antes del aumento de su multa..."

Una de las técnicas más comunes y efectivas que tienen los ciberdelincuentes para estafarnos es mediante la suplantación de entidades oficiales y reconocidas por el hecho de que nunca levantan sospechas y suelen ser cosas que probablemente nos pasen.

Los cibercriminales son conscientes de ello, y por esa razón siguen explotando estos engaños, a pesar de que las autoridades y medios de comunicación están constantemente alertando sobre estas estafas que suplantan a ayuntamientos y demás instituciones públicas.

Sin duda, una de las más explotadas es la de la Dirección General de Tráfico (DGT), y tal y como está alertando la Policía Nacional se ha detectado una nueva estafa que suplanta a la DGT y te informa de que tienes una multa de tráfico que debes pagar.

Para ser más efectiva, los atacantes meten un mensaje de urgencia, que en este caso consiste en una alerta de que tienes una multa pendiente y este es el último aviso antes de que te suban la sanción.

Esto lo hacen para que no lo pienses dos veces, no dudes o te pongas en contacto con nadie, y directamente pagues. La clave de la estafa es el enlace que te facilitan para pagar rápidamente esta multa, en donde te pedirán que ingreses tus datos personales y bancarios para robártelos.

Por suerte, como señala la agente de la Policía Nacional hay varios detalles que nos deberían alertar de que se trata de una estafa. En primer lugar, señalan que la DGT nunca te va a notificar de una multa mediante un SMS o correo electrónico, siempre lo hará por correo ordinario, y ahora incluso puedes comprobarlo en su app oficial. Otro detalle que delata el engaño es que te escriben desde un número normal y corriente.

A su vez, la agente señala que cuando el pago de una multa es de carácter urgente, siempre debemos desconfiar, porque las sanciones siempre tienen un tiempo mínimo antes de la cantidad comience a subir por retrasos en el pago, y nunca es de tan solo 24 horas sin importar el pretexto que se utilice.

Por último, recomiendan que siempre que dudemos sobre una comunicación de este tipo nos pongamos en contacto directamente ya través de un medio distinto con la institución que dicen ser para salir de dudas.