Una joven ostomizada habla alto y claro de un problema que afecta a muchos españoles: "Esta ha sido mi primera vez en un servicio para personas con bolsita"

"Esta ha sido mi primera vez en un servicio adaptado para personas con bolsita". Así explica Tanit Tubau, la joven ostomizada que da voz a través de su cuenta de Instagram a muchas personas en su misma situación, aquellas que tienen que llevar siempre una bolsa para evacuar deshechos corporales (heces u orina) tras ser intervenidas quirúrgicamente.

La joven, que tuvo que ser operada para extraerle el colon, explica que, aunque en medios de comunicación y redes sociales podía ver cómo eran estos baños adaptados, nunca había estado en ningún sitio en el que realmente hubiera podido usar uno... hasta ahora, donde encontró un servicio con cartel de "ostomía" en el Aeropuerto de Menorca.

"Ojalá muy pronto sea algo normal encontrarse este tipo de baños adaptados"

"Os parecerá una tontería, pero cuando vi el símbolo me puse tan contenta que di hasta un saltito", dice. Así, entró en el baño adaptado y mostró el espejo disponible para cambiarse la placa y la bolsa, así como el pulsador para activar la cisterna y el lugar en el que se vacía el contenido de la bolsita. También hay un grifo justo al lado por si hay que limpiar la piel del estoma, así como jabón y papel: "Ojalá muy pronto sea algo normal encontrarse este tipo de baños adaptados", dice.

¿Por qué se necesitan baños adaptados?

"Las personas ostomizadas necesitamos o vaciar la bolsita (cada vez que se llena, no hay un número concreto de veces, cada intestino trabaja como quiere o puede) o cambiar la placa y la bolsa si ha habido alguna fuga", dice la joven a través de su publicación de Instagram.

Así, indica que vaciar esta bolsa en baños públicos no adaptados "suele ser una odisea". "Algunos nos agachamos haciendo equilibrios de cara al retrete y la vaciamos como buenamente podemos, y otros simplemente no quieren vaciar la bolsita fuera de sus casas porque no sienten que el entorno sea ni cómodo ni higiénico", añade.

"Para cambiarla necesitamos que el baño esté en muy buenas condiciones higiénicas", indica, añadiendo dos motivos por los que los baños que están adaptados le facilitan mucho la vida:

Si tienes que vaciar la bolsa, simplemente abres la apertura de la bolsita, la vacías en el lugar que muestro en el reel , limpias el extremo de la bolsita con papel de wc y "tiras de la cadena".

, limpias el extremo de la bolsita con papel de wc y "tiras de la cadena". Si tienes que cambiarla, sacas del bolso tu kit de cambio de bolsa con todos los utensilios necesarios, los pones encima del espacio que hay para estos quehaceres delante del espejo, te lavas con el grifo adaptado para esta situación, te la cambias y te ayudas con el espejo para hacerlo correctamente.