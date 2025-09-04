Una estadounidense en Madrid cuenta de lo que muchos piensan sobre el tiempo: "He usado jeans hoy y eso es inaudito"

La vida en España es principalmente cómoda, todo depende claro del punto en geográfico en el que uno se establezca. Es por ello que cada vez más extranjeros plantan en nuestro territorio su nueva residencia esperando que todo sea como se promete, especialmente en lo que respecta al clima.

Y es que de norma general la temperatura es bastante estable todo el año, aunque en los últimos meses se ha vuelto algo impredecible. Esto es lo que viene a decir la influencer Betty, conocida en redes como @bettyabroadd.

"He usado jeans"

La estadounidense, que lleva años residiendo en España, ha reflexionado sobre uno de los cambios más notables: la temperatura concretamente en el mes de septiembre. "Sabes cuando el cambio climático está sucediendo porque en Madrid normalmente en agosto y hasta principios de septiembre hace mucho calor, como si todavía estuviera en verano", arranca su reflexión.

"Hoy, 1 de septiembre, estoy helada. He usado jeans hoy y eso es inaudito. Los últimos años que he vivido aquí nunca he usado jeans el 1 de septiembre. Siempre hace calor, sale el sol, estáis como empapados de sudor, pero no este año", se queja de las condiciones de los últimos días.

Más detalles

Además, muchas personas, amigas o familiares, le han llegado a comentar que van a ir a Madrid y qué ropa se tendrían que llevar en la maleta. "Ay chicos se está volviendo realmente impredecible aquí, especialmente con el cambio climático. No sé en este punto hace sol un día al siguiente hace mucho frío, un día lloverá. No sé más", termina.

Muchos han sido los que han respondido al mensaje diciendo que exageraba un poco: "Chica, yo no diría que hace mucho frío. Todavía hace unos 27 grados, como en el sur de España, donde vivo. Salimos a cenar por la noche y nos habría venido bien algo de tapa", se podía leer.