Una española que regresa de Reino Unido empieza a valorar las cosas que tenía y ya no: "No voy a romantizar la vida en España

La situación laboral en España hace que muchos jóvenes busquen nuevos caminos más allá del territorio nacional. No son pocos los que han hecho una vida, con familia y amigos, en sus nuevos países, aunque las circunstancias personales pueden cambiarlo todo en cuestión de días.

Es el caso de la usuaria Beatriz Fontanet, conocida como @awaywithbea, que se enfrenta ahora al "choque cultural inverso". Llevaba años viviendo en Reino Unido junto con su pareja y su hija, pero tuvo que regresar a España. ¿El motivo? La familia y tener cerca a los suyos, aunque en ocasiones eche de menos las opciones laborales y más cosas que Londres ofrecía.

Sin romantizar nada

Lo cierto es que cuando uno vuelve un poco forzado a su país de origen la adaptación no es tan fluida como podría. Esto es algo que reconoce Bea en su perfil contando que "volver a España no está siendo todo lo bonito que yo esperaba que fuera", explica

Lejos de querer "romantizar la vida de España pensando que 'uy mira que sol más bonito, la playa y tal", deja claro que esta actitud no es algo que le apetezca.

"Ahora que estoy aquí extraño mucho Londres y empiezo a valorar lo que Londres me daba que España no me está dando", comenta y se pregunta, analizando la situación actual, "¿En qué momento decidí yo regresar? Si es que yo de aquí me quise ir, ¿para qué quise regresar?".

"Sí, no, no lo sé"

Sin tenerlo claro en ocasiones reflexiona sobre sus circunstancias, aunque "hice bien con una niña, tu pareja en África... Hice bien en regresar y no estar sola allí". A veces piensa que "sí" otras que "no" o "no lo sé", comenta mientras reflexiona sobre su partida.

Lo cierto es que este "momento no lo sé". "Extraño mucho mi vida fuera de España. Yo llegaba a España de vacaciones, todo muy bien, pero sabía que me iba".

Sin embargo, la situación ha cambiado: "Ahora no me voy, ahora me quedo aquí. Este es mi país, aquí he decidido regresar. ¿Mi casa? No sé si es mi casa, no la siento tanto mi casa ya. Ahora probablemente sienta más casa Londres", expone.

"Me daba miedo regresar a España"

En otra de sus publicaciones comentaba una parte del programa de Sonsoles en el que la presentadora daba la noticia: "Jóvenes de España vais a tener que trabajar hasta los 71 años".

Ante estas declaraciones la influencer es contundente: "Esto era por lo que me daba miedo regresar a España". Sigue exponiendo que la vida laboral es mucho mejor en Inglaterra que en España, ya que aquí "sí que miran la edad que tienes en el currículum y muy dependiendo de eso te contratan o no. En Reino Unido vas a un supermercado y ves a gente mayor trabajar, aquí en España no", apunta.

Su reflexión se traduce en una frase: "Para lo que está quedando España".