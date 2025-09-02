Un influencer lanza una reflexión sobre "las terrazas de bares y restaurantes vacías" este verano y las redes lo confirman

Durante todo este verano el sector de la hostelería ha estado dando de lo que hablar, ya sea por conflictos entre el personal de un local y los clientes, con los propios propietarios o por la aparente ausencia de turistas en las terrazas de bares y restaurantes. No han sido pocos los medios que han calificado de "verano tórrido" para la hostelería impulsado por las altas temperaturas, la falta de personal y la nueva tendencia de apenas consumir en los bares.

Ante este panorama no han sido pocos los que se han pronunciado en redes sociales para comentar la situación. Entre ellos Jesús Soriano, conocido por sus perfiles de @soycamarero, ha sido uno de los que más debate a levantado en X (antes Twitter).

El influencer hostelero ha comenzado el vídeo leyendo algunos titulares que hablan de la situación en bares y echan la culpa a lo dicho, el calor, la falta de personal y la tendencia de no consumir más que bebida.

"¿Vienen con menos dinero o se pasan tres pueblos?"

Ante esto Jesús busca abrir un debate claro: "¿Por qué pensáis que es esto? ¿Es porque los turistas o la gente en general viene con menos dinero? ¿Es porque en muchos sitios los precios se pasan tres pueblos?", pregunta al aire antes de entrar en el tema.

Acto seguido enseña la foto de una mesa en la que se pueden ver varios botellines de refrescos y bastante comida como mejillones, calamares, chopitos y otros platos combinados. "Esta foto la hice yo hace unas semanas en Cullera", explica.

"En un restaurante a primera línea de playa y éramos siete personas. Picamos de todo, un poquito de tapeo y algunos platos combinados", sigue antes de revelar el precio total de la cuenta: 110 euros dice señalando lo bien que estaba.

Más detalles

"Era un restaurante que en el paseo marítimo había una cola enorme de reservas con gente esperando que hubiera una mesa libre", relata que todo el local se encontraba "a rebosar". Vuelve a incidir en que "salimos a 15 euros por cabeza".

Ante esto no pudo evitar preguntarse "¿por qué en otros restaurantes suben tantísimo los precios? Porque este restaurante sí que se puede permitir estos precios tan bajos, además, con platos bastante abundantes", muestra en la imagen. "Entonces qué pasa ¿no van porque no hay dinero o no van porque en muchos de esos sitios han subido los precios?", termina.

¿Por qué han estado este verano las terrazas de bares y restaurantes vacíos? O eso dicen… pic.twitter.com/oMSzTPHYOI — Soy Camarero (@soycamarero) September 2, 2025

La respuesta

Rápidamente las redes sociales se han llenado de comentarios ante esta situación que, como el influencer, seguían sin entender bien el motivo. "Están subiendo los precios de todo no vaya a ser que la empresa deje de ganar un poco. Eso sí, cuando estaban los sueldos congelados no se preocupaban por nuestra calidad de vida", se puede leer en un comentario.

Otro usuario zanja el debate a su manera: "Si no va gente tampoco hace falta personal". Sin embargo, también están esas personas que no han tenido "la percepción de terrazas vacías, lo que sí me he dado cuenta es que la gente solo bebía cervezas, refrescos y poca gente comiendo. Los precios están por las nubes y es normal que la gente se lo mire".

Ante el motivo del "calor", un usuario comenta que "en Zaragoza siempre ha habido olas de calor, nadie cierra una cocina porque no encuentra cocinero, y, desde siempre, se hace tardeo y noche en terrazas (a reventar)", sigue comentando que "no entiendo esta nueva moda de fotografía terrazas a las 8 de la mañana para decir que están vacías".