La tarta de queso más fácil de la historia se prepara en 5 minutos y con microondas: lleva leche condensada y queda super cremosa

En la cocina hay muchos postres que destacan, pero uno de los favoritos de la mayoría es sin duda la tarta de queso. Ya sea de horno o cuajada en nevera, esta elaboración es ideal para satisfacer un antojo de dulce. El cocinero @carnesyfuego ha compartido una de las recetas "más fáciles de la historia", reconocía en su post.

De esta manera es como presenta una tarta "en microondas, en cinco minutos, con leche condensada y qué cosa más rica vamos a preparar a nuestra forma y a nuestra manera". Otra de las mejores cosas de esta receta es que aquí las medidas son algo permisivas, por lo que se pueden modificar fácilmente para adaptar la cantidad.

Lo primero que se necesita es un recipiente para echarlo todo. Eso sí, deja claro que el va a hacer una de tamaño considerable, pero que si en casa se quiere hacer más pequeña no hay problema. Simplemente se usa la mitad de las medidas que proporciona.

Ingredientes

750 g de leche condensada

750 de leche entera

750 de nata de montar

200 g de azúcar

550 g de queso crema

4 huevos

180 g de pan brioche

Caramelo

El paso a paso es tan sencillo como el ir incorporando los ingredientes, si no se tiene pan brioche vale uno de molde normal, y batirlos con un brazo de cocina. Luego se vierte en un molde apto para microondas de unos 22 cm de diámetro por 10 cm de altura.

Cubre el fondo del molde con el caramelo y con la ayuda de una lengua de gato, para que no caiga la masa directamente en el molde, montas la tarta.

Se envía al microondas entre aproximadamente 30-35 minutos a máxima potencia. Para comprobar si está debe quedar una textura un tanto líquida, pero no mucho. Terminará de cuajar estando 24 horas en la nevera.

El truco para desmoldar

A la hora de desmoldar hay que tener cuidado con que el caramelo no se haya quedado pegado, por lo que calienta una sartén con agua y cuando rompa a hervir retírala del fuego. Pon el recipiente de la tarta sobre la sartén con el agua caliente. Al calentar la base del molde se consigue que el caramelo se derrita un poco y sea más manejable.