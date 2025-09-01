Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería, pero pierde todo en una semana por culpa de una app

Ganar la lotería es una de las cosas más difíciles que te pueden pasar, ya que la probabilidad de que te toque el premio ganador, por ejemplo, el Gordo es del 0,001%. Sin embargo, perder todo este dinero no es tan complicado, ya que hay muchas formas en las que te lo puedes fundir, pero sin duda la peor forma de perderlo es como le ocurrió a esta jubilada de Texas (EEUU).

Fue durante el mes de febrero de 2025, que esta jubilada descubrió que su sueño se había cumplido, le habían tocado 71,5 millones de dólares en la lotería Lotto Texas. Hasta aquí todo bien, esta anciana no podía creer su suerte, hasta que tomo una decisión que ahora ve como el mayor error de su vida.

Esto es porque en vez de ir a cobrar el premio a la tienda o la administración de loterías más cercana, esta decidió apostar por la comodidad de la tecnología y reclamó su dinero a través de la app Jackpocket Lottery.

Sin embargo, al cabo de una semana se produjo la peor noticia que le podía llegar a esta jubilada que para el asombro de todo el mundo todavía no había cobrado el premio.

Desde la gobernación del estado de Texas extendieron una nueva normativa a la Lotería de Texas que mandaba suspender el uso de servicios de terceros no regulados para la compra de billetes de lotería, entre los que se incluía la aplicación Jackpocket Lottery.

Al parecer las autoridades señalan que el uso de este tipo de apps y plataformas terceras generaba un vacío legal en lo referido a que no existía una normativa clara sobre las tarifas ni la gestión del dinero por parte de estos, y que por lo tanto tenían que regular estas apps antes de seguir permitiendo su uso.

El problema es que como no había cobrado el premio, la prohibición también se aplicó sobre su dinero, a pesar de haberlo ganado e ingresado en la app antes de que se aprobara. Y por este simple detalle administrativo, las autoridades texanas congelaron los más de 70 millones de dólares que esta persona había ganado lícitamente.

Ahora toca librar una millonaria batalla legal

Ante esta injusticia, ya que el dinero lo debería recibir la ganadora sea por un medio o por otro, esta mujer de 83 años llevó a la justicia su caso y demandar a la Lotería de Texas. Según ella, no es legal cambiar las reglas del juego después de que se hayan sorteado los números ganadores, y privar a este de recibir el premio económico que le corresponde por un cambio posterior.

Si bien puso la demanda en mayo, los procedimientos judiciales tardan varios meses en cerrarse, por lo que sigue a la espera de una respuesta. Así es como pasó en menos de una semana de ser la mujer más feliz del mundo, a vivir cada día con la amargura de poder perder millones de dólares por una decisión tan simple como la de usar una app en vez de presentarse en un establecimiento.