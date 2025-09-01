El aviso de Jon Hernández, experto en IA: "En dos años, los que no sean fluidos con ella quedarán fuera del mercado laboral"

Se podría decir que hoy en día, y visto lo visto, ya no queda nadie que ponga en duda que la Inteligencia Artificial no haya venido para quedarse, y es que en los últimos años hemos visto como esta tecnología no ha dejado de crecer y de incorporarse en todos los aspectos de nuestra vida con una velocidad pasmosa.

Esto claramente va a tener consecuencias en todo lo que hacemos, pero los desarrolladores de esta tecnología hacen especial hincapié en cómo se puede aplicar en el trabajo. Y es que la IA ya puede realizar algunas tareas que hasta ahora solo los humanos éramos capaces de realizar, y esto teniendo en cuenta de que conforme pasen los años, dicha tecnología va a ir adquiriendo más capacidades y habilidades para poder realizar cada vez más labores.

La IA va a ser determinante en el futuro (y ya en el presente) laboral, por ello el divulgador de esta tecnología Jon Hernández ha mandado un importante aviso a todo el mundo durante su intervención en el podcast 'La fórmula del éxito'.

"En dos años, aquella persona que no sea fluida en IA está fuera del mercado laboral"

Este importante e impactante aviso del experto señala que el constante desarrollo y evolución de la IA, puede tener aspectos muy positivos, pero también pone en relieve de que seremos fácilmente remplazables en muchos trabajos. "Si tu jefe supiera lo que yo sé, ya te habría reemplazado" asegura Hernández, porque muchas de las tareas que hacemos, una máquina ya puede hacerlas.

Por esa razón es necesario que adoptemos estas herramientas a nuestro trabajo, pero no de cualquier forma, como explica el experto, "la clave no es que la herramienta lo haga por ti, la clave es tú usar la herramienta para tú ser un mejor profesional".

Según este, todos deberíamos sumarnos ahora a la ola de la IA y comenzar a indagar en cómo puedes aprovechar las innegables ventajas que ofrece esta tecnología, antes de que sea al revés, y que la máquina aprenda a hacer tu trabajo. Los expertos tienen opiniones distintas sobre el futuro del trabajo y la adopción de esta tecnología, si bien podría erradicar el trabajo y permitirnos dedicarnos a otras cosas, existe el problema de que podría dejar atrás a muchas personas.

Por ello el experto señala que hay que exigir a los líderes políticos que se preparen para la nueva sociedad que traerá la IA.