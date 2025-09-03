Graba cómo se cae su iPhone mientras hace paracaidismo y cuando lo recupera no da crédito: "¡Esta impecable!"

Los smartphones, como la inmensa mayoría de dispositivos electrónicos, son por norma general frágiles y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos con ellos y evitar darles golpes o que se caigan al suelo si queremos que nos duren.

Aunque es cierto que hay ocasiones en los que les damos un golpe muy duro o se cae de la mesa o de nuestro bolsillo y no le pasa nada, y otras que con apenas rozarlo el cristal se rompe. Parece que no hay termino medio con ellos, y nunca sabes cuando lo vas a recoger si este va a seguir intacto o si ha pasado a mejor vida.

Pero el caso del usuario de TikTok @pau.ramis es un extremo que muchos tildan de imposible, y lo cierto es que no tenemos la absoluta certeza de que sea verdad. Y es que este joven ha subido un vídeo, que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales, que empieza con él tirándose en paracaídas.

Hasta ahí todo normal, pero el vídeo muestra cómo su iPhone se sale de su bolsillo y cae para abajo a casi unos 2.000 metros contra el suelo. Las siguientes imágenes que se muestran, son este ya en tierra explicando que el teléfono se ha resbalado de su bolsillo y ha caído en picado al abismo, pero que usando la app de "Busca" de Apple, han podido localizar dónde ha caído más o menos su dispositivo.

Junto a un amigo comienzan a seguir las indicaciones que les da la app de localización, hasta llegar a las afueras del pueblo donde se encontraban, sin muchas expectativas de recuperar el teléfono, pero con mucha curiosidad con ver que ha pasado con él.

Tras buscarlo sin éxito, optan por activar la búsqueda de sonido, que permite que el iPhone suene para facilitar su búsqueda, hasta que por fin escuchan algo y entre los matorrales encuentran el teléfono. Lo que no podían creer es que al cogerlo, este estaba intacto, sin apenas un rasguño y funcionando con normalidad.

El vídeo ha generado mucha controversia debido a que muchos señalan que se lo ha inventado todo y que el móvil que muestra al final es otro y no el que se cae mientras hace paracaidismo. Hay división de opiniones sobre ellos, donde algunos piensan que es posible "porque estaba puesto el modo avión" y otros que aseguran que es mentira y que solo busca hacerse viral.

¿Puede sobrevivir un iPhone a una caída tan alta?

Con una caída tan alta, lo más probable es que el iPhone se rompa 9 de cada 10 veces, no obstante, sí que se pueden producir una serie de factores que hagan que este sobreviva a un impacto desde tal altura. En primer lugar, la superficie en la que cae es crucial, si hubiese sido asfalto no habría sobrevivido, pero al ser hierba, esta superficie más blanda absorbe parte del impacto lo que aumenta la posibilidad de sobrevivir.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que un objeto en caída libre, como un iPhone, no acelera indefinidamente sino que su velocidad se estabiliza en un punto cuando la fuerza de la resistencia del aire se iguala a la fuerza de la gravedad, por lo que la fuerza del impacto es más o menos similar si cae desde 2.000 metros que 300.

Como decíamos, el vídeo no ha dejado indiferente a nadie, con cientos de personas asegurando que es falso mientras que otros creen que es cierto pero no entienden cómo es posible que a este no le pase nada y los suyos se rompan a la primera caída. ¿Tu que crees?