Sanidad decide esta semana qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca: tres posibles escenarios

Paco Vega Madrid

Está previsto que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidan esta semana qué hacer con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para los menores de 60 años que se quedaron con la primera. Un colectivo formado por profesionales esenciales y docentes que suma casi dos millones de personas.

Por qué se suspendió la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años

Los casos de trombosis surgidos como efecto secundario raro de la vacuna de AstraZeneca fue la razón principal que llevó a algunos países como España a suspender la inmunización con este medicamento. Una decisión que no estuvo recomendada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que concluyó que el suero desarrollado por Oxford no solo es seguro, sino que no había información suficiente para trazar factores de riesgo. No obstante, la mayoría de los acontecimientos tromboembólico hayan surgidos en personas jóvenes.

La tasa de aparición de estos efectos secundarios en Reino Unido, el país europeo que más dosis de AstraZeneca ha administrado (22,6 millones), es de 10,5 casos por millón de dosis, siendo alrededor de 1 caso por millón de segundas dosis administradas. Además, la letalidad de estos casos de trombosis con trombocitopenia presenta una letalidad del 20%.

Qué decisión han tomado otros países sobre AstraZeneca en menores de 60 años

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania y Suecia tomaron la decisión de administrar la segunda dosis con vacuna de ARNm, en concreto Pfizer. Mientras, otros países se encuentran a la espera de los resultados del ensayo Com-Cov que se lleva a cabo en el Reino Unido. Un trabajo que todavía no ha ofrecido información sobre reactogenicidad ni respuesta inmune como resultado de utilización de la pauta mixta en estos países.

Qué opciones baraja España sobre la segunda dosis de AstraZeneca

Por el momento, la única decisión que ha tomado España ha sido retrasar de 12 a 16 semanas el espacio entre dosis de AstraZeneca. Una medida que se tomó para ganar tiempo para conocer los resultados del Combivacs, un ensayo clínico que se está realizando en el Instituto Carlos III de Madrid e investiga la idoneidad de combinar el suero de Oxford con Pfizer.

Los resultados preliminares de este estudio se conocerán esta semana. Así, está previsto que Consejo Interterritorial del Sistema de Salud Nacional tome una decisión este miércoles, pero las posibilidades son tres:

1. Administrar Pfizer como segunda dosis: esta es la decisión que tomaron países como Alemania, Francia, Finlandia o Suecia. Además, es la postura que se espera proponga el Ministerio de Sanidad, pues el objetivo del ensayo clínico que está esperando es aclarar si las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca han generado suficientes anticuerpos o se precisa una dosis de refuerzo con otra vacuna (en este caso Pfizer). Es decir, no valora si es más conveniente seguir con la pauta completa de AstraZeneca.

2. Administrar AstraZeneca de manera voluntaria: esta postura es la que defienden algunas comunidades autónomas y la estrategia por la que ha apostado Dinamarca. No obstante, el Ministerio de Sanidad rechazó totalmente la vacunación voluntaria con AstraZeneca para los menores de 60 años.

3. Administrar AstraZeneca en e grupo de 40 a 60 años: un escenario entre medias de las dos posturas anteriores es dar AstraZeneca en toda la población mayor de 40 años. Esta es la postura que puso encima de la mesa la Ponencia de Vacunas, formada por expertos sanitarios del Ministerio, durante la Comisión de Salud Pública de la semana pasada. Una posibilidad que defendieron también los responsables sanitarios de la comunidad aragonesa. Además, es la decisión que tomaron las autoridades sanitarias del Reino Unido el pasado viernes, que elevaron el límite de AstraZeneca de los 30 a los 40 años.