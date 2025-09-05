Preocupación de los expertos por lo que está pasando en España: "Se han detectado casos de consumo de cannabis entre niños de 9 y 10 años"

La Fiscalía General del Estado ha mostrado una "especial preocupación" por el notable incremento del consumo de cannabis entre los jóvenes en España, incluso asegura que se han detectado casos de inicio de consumo entre niños de 9 y 10 años. Así lo ha reflejado en su Memoria anual de 2024 presentada este viernes con motivo del inicio del año judicial y consultada por Europa Press.

Para la Fiscalía, este inicio temprano en el consumo, con sustancias modificadas genéticamente para alcanzar altas concentraciones de THC (a veces superiores al 40%), supone, y aún más en un futuro cercano, un "importante problema de salud pública", debido al riesgo de desarrollo de enfermedades mentales asociadas al consumo de dicha sustancia.

En este sentido, subraya que la población joven desconoce los "graves riesgos" derivados del abuso del cannabis desde la perspectiva de la salud mental, así como el del consumo de cannabis y el desencadenamiento de ciertas patologías, que "pueden llegar a los brotes psicóticos, y que motivan numerosos ingresos involuntarios de menores por psicosis reactivas al consumo de tóxicos".

Además del consumo entre menores, avisa sobre el "crecimiento exponencial" de las llamadas asociaciones cannábicas. Así, afirma que ya se pueden percibir los aumentos de casos de esquizofrenia y bipolaridad entre adolescentes y adultos jóvenes, que tienen como patrón común dicho consumo y que, "una vez desarrollados, pasarán a formar parte de su realidad".

Por ello, desde el Ministerio Público subrayan que se pretende e impulsa el control de las asociaciones cannábicas, "tratando de evitar que, a través de ellas, se lleve a cabo de forma fraudulenta una distribución indiscriminada de cannabis, bajo el paraguas de una actividad solo en apariencia lícita".

Además, defiende que se mantiene una actitud proactiva en la persecución de grandes plantaciones de marihuana que suelen, además, "llevar asociados la comisión de otros hechos ilícitos, como defraudaciones de agua y de fluido eléctrico".