Son como los 'gublins', pero caseros: un rico aperitivo que se prepara con solo 3 ingredientes y queda crujiente

No es necesario ir al supermercado para comprar un aperitivo o capricho para comer entre horas. En internet hay muchas recetas que sustituyen las típicas patatas con sabor que van desde el queso hasta las campesinas tradicionales. Sin embargo, encontrar una buena receta de algo como los 'gublins', esas patatas de gran sabor que tienen forma de concha, no es tan frecuente.

Por suerte, la cuenta del chef italiano Eduardo Gomes Lima ha compartido una para la que solo necesitas 3 ingredientes y "a mis hijas ni les faltan las papitas del mercado", comenta sobre lo buenas que están.

Los ingredientes

Fuera los aditivos y las porquerías que se usan para hacer las patatas de bolsa. Aquí solo se necesitará una taza de harina de maíz, otra parmesano rallado y 170 ml de agua tibia. Si quieres aportar un mayor sabor también se puede poner sal y pimentón ahumado.

Preparación

Se empieza colocando en un cuenco la mezcla de maicena y queso parmesano rallado, este es el punto para añadirle sal y especias si se quieren (aunque son completamente opcionales).

Sigue integrando los ingredientes bien y echa poco a poco el agua tibia. El punto al que se debe llegar es el de una masa firme y maleable.

Cuando ya estén los ingredientes bien integrados haz pequeñas bolitas y dale forma con la ayuda de una cuchara.

Por último mételas al horno, o freidora de aire, precalentado 180ºC y hornear durante unos 10-15 minutos. Cuando estén crujientes sirvelos o conserva para más tarde.

Valor nutricional

Calorías: 796 kcal

Proteínas: 46 g

Grasas: 32.5 g

Carbohidratos: 81 g

Fibra: 7 g