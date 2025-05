Lo estás haciendo mal: no compres más salmón ahumado y hazlo en casa con solo dos ingredientes por menos de la mitad de su precio

El salmón ahumado se ha convertido en un claro favorito tanto para desayuno como para ensaladas. Lo que ha hecho que destaque han sido su sabor y sus beneficios para la salud: rico en vitamina B, minerales y Omega 3. Sin embargo, el precio que tiene este producto, para lo que es, puede llegar a ser bastante elevado.

Por suerte cada vez hay más trucos y consejos en redes sociales para que productos como este no sean un lujo de un día puntual. "Después de ver este vídeo no volverás a comprar salmón ahumado", arranca el influencer Alberto Ugarte. Sigue explicando que "el kilo está a 40 pavos incluso lo he visto hasta más". Por suerte hay una receta para hacerlo en casa por la mitad de precio y que te encantará.

Solo necesitarás dos ingredientes que se pueden comprar en cualquier supermercado. El primero será medio salmón fresco, con un precio menor a 20?€/kg, similar al de las pescaderías (exceptuando de si se trata de salmón salvaje, cuyo precio puede superar los 30?€/kg). El otro ingrediente es un preparado para salmón ahumado, que venden en varios supermercados. Este preparado es una mezcla de sal con un toque ahumado.

Puede que muchos cuestionen el método porque técnicamente no sea ahumado, sino curado con sal, pero el sabor y el resultado es muy similar y merece la pena por el precio que tiene.

Paso a paso:

Congelado por seguridad. Se empieza congelando el salmón al menos cinco días para prevenir riesgos sanitarios (especialmente el anisakis). Preparación. Descongela el salmón y colócalo en un recipiente grande, donde quepa la pieza entera. Cubre completamente el salmón con el preparado para ahumar, hasta que quede bien "sepultado". Reposo en nevera. Envuelve el recipiente con film transparente y colócalo en la nevera durante 24 horas. Lavado y secado. Pasado ese tiempo, verás que ha soltado mucho líquido. Lava el salmón con agua fría para eliminar la sal y sécalo bien con papel de cocina. Esto le dará una mejor textura. Corte y conservación. Lonchea el salmón en láminas finas. Puedes conservarlo en la nevera durante varias semanas. Aunque, ¡te costará parar una vez empieces!

Consejo de conservación

Si lo metes en un bote con aceite de oliva y a la nevera te aguantará durante mucho más tiempo.