La retirada de Pepe Reina a sus 42 años: su salto a entrenador, su matrimonio con la ex jugadora de voleibol Yolanda Ruiz y sus cinco hijos

Formó parte del combinado de jugadores que ganó el Mundial en 2010. Pepe Reina calentó banquillo con mucha honra, siempre a la sombra de Iker Casillas e incluso del segundo portero Víctor Valdés, pero su labor anímica fue esencial dentro de un vestudario que lo logró todo en Sudáfrica (de donde no solo salieron triunfos deportivos, también amores como el de Gerard Piqué y Shakira). Fue el alma de la fiesta cuando La Roja tocó el cielo y, 15 años después de aquel hito, el portero cuelga sus guantes. Se despide del fútbol, como jugador, a los 42 años.

Actualmente en las filas del Como italiano bajo la batuta de su amigo Cesc Fábregas, el guardameta madrileño ha anunciado que se retirará tras el partido de la última jornada de la Serie A, que se disputa este viernes frente al Inter de Milán. En casa cuenta con el incombustible apoyo de Yolanda Ruiz, ex jugadora de voleibol y su esposa desde el 19 de mayo de 2006, cuando ambos contrajeron matrimonio en Córdoba, en una ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia de San Pablo. Por aquel entonces, él jugaba en el Liverpool.

Ambos se conocieron en la feria de Córdoba y, después de cinco años de noviazgo, se dieron el "sí, quiero". Son padres de cinco hijos, Grecia, Alma, Luca, Thiago y Sira. Algo que vieron como un auténtico milagro, ya que hubo un tiempo en el que el deportista pensó que no podría tener hijos debido a un problema de salud: "Tenía un varicocele en uno de los testículos y eso podía producir esterilidad. Me dijeron que sería dfifícil que me recuperara en cinco años", confesó en el programa de Bertín Osborne. "Esto es para presentarse a la doctora, enseñarle a la familia y decirle que encima se parece a mí", le contó también al presentador.

El adiós de Pepe Reina

"Se acaba la que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa. Me siento afortunadísimo, mirando atrás, de todo lo que he vivido, más allá de los equipos o de las victorias, de la gente que he conocido", ha señalado en una entrevista en MovistarPlus+, el canal que ha elegido para anunciar su adiós del fútbol (como jugador). "Las puertas que se quedan abiertas, he aprendido todo lo que significa un vestuario, en mayúsculas", ha señalado.

? PEPE REINA cuelga los guantes a sus 42 años



? El portero madrileño cerrará su carrera en el @Como_1907



? Ha militado en 4 de las 5 grandes ligas y lo ha ganado todo con la @SEFutbolpic.twitter.com/P5lGIvk0oV — Radio MARCA (@RadioMARCA) May 19, 2025

Fue a comienzos de este año cuando tomó la decisión: "Doy gracias a Dios porque han sido muchos años, no me los esperaba, pensaba que la carrera iba a durar un poco menos". Y ha reconocido que los últimos tiempos no fueron fáciles: "El verano pasado lo pasé mal porque no encontraba un proyecto que me ilusionara hasta entrado el verano. Tenía esa espina, porque tenía cosas que ofrecer, pero ahora sí que estoy vacío. Al fútbol, desde esta posición ya no puedo ofrecerle más".

No obstante, no le perderemos la pista: "Creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí y seguir ligado al fútbol, porque eso corre por aquí y va a ser muy difícil quitármelo. Tengo la ilusión de empezar proyectos nuevos y de ilusionarme con otras cosas".

Así las cosas, ha anunciado ilusionado que se pasa a entrenador, como otros futbolistas que reinaron en La Roja como Xavi Hernández o Xabi Alonso, que se estrena la próxima temporada como entrenador del Real Madrid. Lo hace con una ilusión desbordandte, y con la mochila que lleva a sus espaldas de todo lo aprendido en vestuarios con grandes estrellas: "Hay que ver lo que tienes, lo que puedes ofrecer, lo que te dan. Un entrenador se tiene que poner a disposición de sus jugadores y convencerles de su idea. Y seguir adaptándote, esto es una máquina de cambio. Ser inteligente y humilde a la vez para seguir aprendiendo y mejorando".

Reina cerrará una trayectoria de 25 años que le ha llevado por equipos como el Barça, el Villarreal, el Liverpool, el Nápoles, el Bayern de Múnich, el AC Milan, el Aston Villa, la Lazio y el Como 1907, el equipo con el que finalmente cierra su carrera deportiva, a la que además del Mundial con La Roja se suman también las Eurocopas de 2008 y 2012.