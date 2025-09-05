Un famoso influencer afirma que le paga 130.00 euros a su esposa cada vez que se queda embarazada: "La forma en la que la trato..."

Minister Yahdan Yada, @yada_awekening en redes sociales, es un famoso influencer con más de un millón de seguidores en Instagram. Se define a sí mismo como un emprendedor multifacético; herbolario, maestro, orador, esposo y padre, que ha dedicado su vida y su carrera a enseñar el poder curativo del amor propio y a invertir en uno mismo, la familia y los negocios.

Aunque su propia personalidad y su forma de comunicar ya llaman bastante la atención, hay algo que ha revolucionado completamente las redes sociales con millones de comentarios (a favor y en contra) sobre su polémica forma de vida y la manera en la que se relaciona con su mujer.

Pago por embarazo

Recientemente, Yahdan Yada compartió una publicación en la que afirmaba que le paga 150.000 dólares a su mujer cada vez que esta queda embarazada, es decir, cerca de 130.000 euros. Pero eso no es todo, también asegura que la madre de sus hijos recibirá otros 130.000 euros anuales por cada hijo hasta que este cumpla los 18 años.

"Todo lo que un hombre tiene que hacer es proveer. Trabajar y volver a casa. Pero el trabajo de una mujer es 24/7, sin descansos ni días libres. Sin importar si se siente enferma, alegre, agotada o estresada, ella todavía tiene que estar presente. Ella todavía tiene que dar", afirmaba el influencer en su cuenta de Instagram.

Por si esta cantidad económica fuera poca, Yahdan Yada asegura que paga 250.000 dólares (cerca de 215.000 euros) al año a su mujer por encargarse de las labores del hogar. "Ella es el despertador que nunca falla, la chef que se asegura de que todos coman, la doctora que cura heridas a medianoche, la maestra que guía las primeras lecciones de los niños, la consejera que escucha cuando los corazones están apesadumbrados, la cuidadora que soporta el dolor de todos mientras oculta el suyo", asegura.

Cinco hijos y dueña de negocios y acciones

Actualmente, la mujer está embarazada de su quinto hijo, esto quiere decir que recibe unos 850.000 dólares anuales (más de 725.000 euros) por realizar su papel de madre, esposa y jefa del hogar. Además, el influencer asegura que ese dinero pertenece completamente a su mujer y se encuentra en su propia cuenta de banco. También, debido a que la mujer no trabaja fuera del hogar, la puso de dueña por igual de todos sus negocios y acciones.

"La forma en que la trato es alabando a Dios y dándole gracias…", comentó. "Por eso le pago a mi esposa. Porque su rol no es trabajo gratuito, es la base de mi imperio. Y cualquier hombre que crea que puede construir sin honrar a la misma mujer que lo lleva todo, ya está pisando arena", concluye el influencer.