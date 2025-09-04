Vuelve a vivir a casa de sus padres a los 27 años y ellos se quejan de gastar 5.000 dólares al mes en su hija: "Lo hacemos porque no queremos verla en la calle"

El Consejo de la Juventud de España (CJE) asegura que en el año 2024, el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 29 años que logró de salir de su hogar de origen se situó en el 15,2%, la cifra más baja desde el año 2006. Y este problema no se refleja únicamente en la sociedad española, un claro ejemplo de ello es la historia de una familia estadounidense entrevistada por el medio CNBC.

Vuelta a casa a los 27 años

Esta historia tiene lugar en Sherman Oaks, California, donde en el año 2024, una joven de 27 años tuvo que regresar a casa de sus padres por falta de medios y por la dificultad de vivir independizada con escasos recursos. Esta historia no tendría nada de raro ni noticioso si no fuera por las quejas de sus progenitores, que aseguran que desde que su hija volvió a casa gastan 5.000 dólares mensuales en mantenerla.

Tal y como relata al medio estadounidense la madre de la joven, que ha preferido mantener el anonimato, desde que su hija volvió a vivir con ellos, sus gastos han aumentado hasta tal punto que no pueden permitirse irse de vacaciones y su marido que trabaja como radiólogo, podría tener que retrasar su jubilación.

La mujer afirma que cada mes gastan 1.500 dólares en comida, 700 dólares en transporte y 400 dólares en el gato de su hija, entre otras muchas cosas que hacen que la cifra total ascienda a cerca de 5.000 dólares. "No planeábamos hacer este tipo de gasto en este momento de nuestras vidas", dice la madre al medio. "Lo hacemos porque no queremos verla en la calle".

En profundidad

El padre de la joven asegura que jubilarse supondría una pérdida de ingresos y del seguro de salud que paga su empresa y que actualmente cuesta a la pareja unos 600 dólares al mes. "En ese momento, esperaba viajar mucho más… lo hemos pospuesto", asegura la madre. "Pensé que mi esposo y yo tendríamos la casa para nosotros solos con los perros, y no estaríamos tan preocupados por ella todo el tiempo".

Una encuesta realizada recientemente por Thrivent demostró que casi el 40% de los padres estadounidenses afirman que apoyar a sus hijos adultos influye en sus objetivos de ahorro. Para mejorar esta situación, esta familia decidió acudir a Kim Muench, una entrenadora de padres con especialidad en adultos jóvenes.