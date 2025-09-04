Pulsa este botón al sacar dinero de un cajero automático para evitar el robo de tu cuenta bancaria

Pagar con tarjeta o con o desde el teléfono móvil se está convirtiendo en la forma más común poco a poco, pero lo cierto es que el dinero en efectivo sigue siendo el método preferido y aunque su uso diario se haya disminuido, el último informe del Banco de España de noviembre de 2024 señala que el efectivo continúa siendo el método de pago más extendido en nuestro país.

"El efectivo es el medio de pago más utilizado en comercios físicos para el 59% de la población, seguido por la tarjeta (30%, frente al 32% en 2023) y por los dispositivos móviles, que son el medio de pago principal para el 11% de los consumidores" se explica en dicho documento.

Esto significa que aunque pensemos que no, la gente sigue teniendo efectivo en casa, y como los sueldos ya no se dan en metálico, la opción que tienen los ciudadanos es ir a sacar dinero a los cajeros automáticos. Ya hemos escuchado técnicas y estafas que hackean estos cajeros o intercambian piezas para poder copiar y robarte los datos de tu tarjeta, pero ahora los expertos alertan de una nueva modalidad mucho más simple, pero que por suerte se puede evitar con un simple gesto.

Esto es porque al sacar dinero, el cajero a parte de pedirnos las credenciales, nos hace dos preguntas, la primera es "¿Vas a realizar otra operación?" y la siguiente es la de "¿Desea un recibo de la operación?". Pues al parecer, según los expertos lo que hagamos después de esta segunda pregunta nos puede salvar de ser estafados.

Y es que sacar o no el recibo de la operación puede parecer indiferente, no obstante, debes tener en cuenta que estos recibos contienen información confidencial, como el saldo de la cuenta o detalles de los números de cuenta y tarjeta, datos que pueden ser utilizados por delincuentes para llevar a cabo fraudes o robos.

Por ello, los expertos en ciberseguridad señalan que siempre es mejor no imprimir este recibo, y pulsar la tecla de "cancelar" cuando aparece la opción de imprimir el recibo para finalizar el proceso. Además, antes sí que tenía más sentido, con el objetivo de controlar tus gastos, pero hoy en día con la existencia de apps bancarias en nuestros móviles, puedes tener un control todavía más completo y puedes acudir a esta información todas las veces que quieras sin necesidad de sacar este recibo.