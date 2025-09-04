Qué pasa si escribes los códigos 839338 y 11079 en Netflix: desbloquea las series y películas "escondidas" de la app

Entre películas, series y documentales Netflix tiene más de 5.500 contenidos en su plataforma, y aun así siempre te salen las mismas. Esto se debe a que aparte de aquellas categorías que vemos en la página principal, también existen las categorías ocultas.

Realmente no es que la compañía quiera escondértelas, pero es que los algoritmos funcionan de una determinada manera y no te muestran todos los contenidos que hay en Netflix, pero existe un truco para poder acceder a todos.

Cada categoría tiene un código concreto, hay más de 3.000 códigos en total, y solamente tienes que escribir el código en la barra de búsquedas para acceder a ellas. Y hoy te vamos a contar qué ocurre si metes en el buscador el código 839338 y el código 11079 en Netflix.

El motivo por el que existen estos códigos es tan simple como que debido a la enorme cantidad de contenido que tiene la plataforma, es imposible mostrar al usuario todo el catálogo.

Netflix organiza su contenido en miles de géneros y subgéneros, pero la interfaz principal solo muestra los más populares. Al usar estos códigos, puedes acceder a nichos específicos de películas y series que quizás no encontrarías fácilmente.

Código 839338 en Netflix

Si escribes el código 839338 en tu buscador de Netflix, la app te mostrará todo un hilo de series y películas que son exclusivas de la plataforma, este código se conoce como "Sólo Netflix" y en él podrás encontrar todos los títulos que tienen y que ningún otro servicio de streaming posee.

Entre los títulos que podemos encontrar está "Roma" (2018), "El irlandés" (2019), "Pinocho de Guillermo del Toro" (2022) o "No mires arriba" (2021).

Código 11079 en Netflix

Por su lado, si ingresas el código 11079 en Netflix te lleva a una categoría de Películas Experimentales, que es una subcategoría del cine independiente. Si te gustan los contenido poco convencionales y alejados de las producciones más comerciales, este código es perfecto para ti.

Es una excelente manera de descubrir películas artísticas, abstractas o con narrativas no lineales que de otra forma serían difíciles de encontrar. Algunos ejemplos de títulos que podrías encontrar están "Aniquilación" u "Oxígeno".