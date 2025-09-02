Si hablamos de correos electrónicos, podríamos decir que Gmail es el número uno en todo el mundo, ya que para poder usar Google y aprovechar todas sus funcionalidades, tienes que tener una cuenta registrada.

Por esta misma razón, esta plataforma es uno de los objetivos principales de los ciberdelincuentes para efectuar sus estafas y engaños, ya que tienen más de 2.500 millones de potenciales víctimas a las que atacar.

Y ahora, desde la Asociación Finlandesa de Telemarketing están alertando de un nuevo fraude que llega por Gmail a través de la Inteligencia Artificial integrada dentro el correo electrónico, Gemini.

Al parecer, todo comienza con un correo electrónico sin importancia, de estos que los usuarios pasan por alto. Lo que pasa, es que dentro de este email enviado por los ciberdelincuentes, al final hay un código en color blanco, que lo convierte en invisible para el ojo humano.

Lo que pasa es que este código activa la IA de Gemini, según cuentan, y hace que la IA envíe una advertencia al usuario de que su contraseña de Google ha sido expuesta, y le ofrece un número de teléfono que supuestamente es de atención al cliente y les puede ayudar a solucionarlo y ponerse a salvo.

Pero la verdad es que este número les envía directamente a los atacantes, que consiguen sonsacar información sensible del usuario, como su propia contraseña, o les hacen entrar en páginas web fraudulentas que le roban la información bancaria. Y lo peor de todo es que además esta llamada es de pago.

Gmail niega a ver sufrido una oleada de estafas

Por otro lado, la compañía está preocupada por los informes recientes sobre un grave problema de seguridad relacionados con el ciberataque que sufrió Salesforce donde accedieron a su base de datos. Si bien se creía que esto había afectado a los datos de Google Cloud y Gmail, desde la compañía aseguran que en ningún caso se vio comprometida esta información, y que por lo tanto la amenaza de este ataque no tenía la repercusión global que en un principio se pensaba.

Dicho esto, la amenaza de la que acabamos de hablar no está relacionada con ello, y por lo tanto es importante que estés alerta de este tipo de fraude y que desconfíes sí de la nada la IA de Google te avisa de que han filtrado tu contraseña, porque seguramente sea mentira.