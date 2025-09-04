El sorprendente uso que cada vez más usuarios le están dando a Vinted con el que se están ahorrando cientos de euros

La plataforma de compra-venta de ropa de segunda mano Vinted se ha convertido en una app imprescindible para millones de personas, y es que es una gran forma de encontrar prendas de todo tipo a un buen precio.

Esta app ha crecido mucho en los últimos años, pero al parecer según informan desde FranceInfo, en estos meses se ha producido un fenómeno social en el que cientos de usuarios están usando la app para cosas distintas a su propósito original.

Según señalan, cada vez más usuarios están aprovechando el servicio de envíos de Vinted para enviar sus maletas y cajas en envíos de larga distancia por que es mucho más barato que cualquier otro tipo de servicio de paquetería. Al parecer, estos se compran a sí mismos las prendas publicadas, o hacen que un amigo las compre, para luego enviarlos a través de InPost, SEUR o VintedGo, con tarifas mucho más bajas que las del servicio de Correos o similar.

"Pagamos unos 30 euros por enviar unas cajas. Si las hubiéramos enviado por correo, habrían sido unos 100 o 120 euros", explica una usuaria que reconoce que ha realizado esta práctica. "Gracias a esta técnica, no tuvimos que alquilar un camión de mudanzas. Dada la distancia, habría costado entre 250 y 300 euros".

Como este son muchos los casos, en los que sobre todo jóvenes aprovechan los envíos más baratos que ofrece la plataforma para ahorrar costes durante mudanzas en las que no les cabe todo.

No obstante, desde Vinted recuerdan que estas prácticas son contrarias a la normativa y que los clientes deben publicar sus artículos por separado para venderlos a terceros y no a sí mismos.