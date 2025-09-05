Aviso de la Guardia Civil a toda España: a partir de ahora, mucho cuidado si te habla este número de teléfono

La Guardia Civil ha tenido conocimiento de que la conocida "estafa del hijo" está de vuelta tras conocer el caso de una mujer de Moguer (Huelva), a la que han logrado robar una importante cantidad de dinero con este engaño.

Los agentes de la Guardia Civil especialistas en delitos telemáticos están llevando a cabo las investigaciones oportunas en aras a determinar los autores y reparar el daño económico producido.

El modus operandi de estos estafadores es realizar un envío indiscriminado y masivo de mensajes sms o a través de apps como WhatsApp.

Los autores usan números de móviles diferentes para realizar un primer contacto con la futura víctima, se hacen pasar por una hija o un hijo que ha tenido problemas con su anterior teléfono y argumentan necesitar una cuantiosa suma de dinero porque tienen una dificultad financiera puntual que necesitan solucionar lo antes posible.

Ante el desconcierto, y con la urgencia como método para que se haga el pago cuanto antes, indican que se realice el pago a través de Bizum, para que sea instantáneo.

Las sospechas de la víctima de poder haber sido estafada comienzan tras haber realizado la transferencia bancaria, ya que vuelven recibir un segundo mensaje de su supuesto familiar o una llamada de un supuesto gestor del banco.

En ella les solicitan una segunda transferencia de dinero con otro argumento diferente, pero cuantías similares y con la misma urgencia.

Los agentes señalan que las transferencias bancarias realizadas tras el engaño rondan entre 4.000 y 10.000 euros, en casos ya denunciados por lo que hay que extremar las precauciones y hacer todas las comprobaciones necesarias para asegurarnos que la persona detrás de la pantalla es realmente quién dice ser.

Por ello, la Guardia Civil insiste en recordar a los ciudadanos que ante la duda, deben llamar a los teléfonos conocidos de sus familiares para verificar que se encuentran bien y que no necesitan ayuda. Igualmente, tienen a su disposición el teléfono de atención permanente de la Guardia Civil 062.