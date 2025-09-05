Por qué hay que echar un trozo de pan con vinagre a la basura y para qué sirve

El mal olor de la basura es uno de los aspectos más desagradables de la limpieza del hogar. En muchas ocasiones, aunque pongamos todos nuestros esfuerzos en eliminar ese hedor, no desaparece y se convierte en un auténtico problema. Afortunadamente, existen un sinfín de trucos que te ayudarán a deshacerte para siempre de este molesto aroma.

No importa la frecuencia con la que vacíes el cubo de basura de tu casa o las veces que lo laves a la semana, muchas veces es inevitable que queden residuos que generan ese mal olor tan difícil de eliminar. Si quieres que este hedor sea cosa del pasado y que nunca más vuelva a invadir las paredes de tu cocina, basta con echar estos dos ingredientes (que todos tenemos en casa) en el cubo de la basura.

Pan con vinagre

En los últimos años, se ha viralizado en redes sociales un sencillo truco con el que conseguir que la basura de casa no huela mal. Lo único que tienes que hacer es coger un trozo de pan, echarle vinagre por encima hasta empapar y tirarlo al cubo de la basura. Una vez listo, deberás dejarlo en el interior de la papelera toda la noche para que haga el efecto esperado.

Esta mezcla es infalible gracias a la capacidad del vinagre para eliminar malos olores. Cuando el pan absorbe completamente este líquido, permite mantener sus propiedades y cualidades impidiendo que el mismo se desparrame por todo el cubo. Además, la mezcla sirve como potenciador de los efectos desodorizantes y desinfectantes del vinagre.

Otros trucos

Otros profesionales de la limpieza recomiendan en redes sociales otros trucos para eliminar el mal olor del cubo de basura. Uno de ellos es el bicarbonato, basta con esparcir un poco de este elemento en la superficie de la papelera antes de colocar la bolsa. Con este sencillo gesto podremos beneficiarnos de las propiedades desodorantes del bicarbonato.