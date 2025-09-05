Ni frotar ni echar solo por las muñecas o el cuello: el sencillo truco para que un perfume dure desde por la mañana hasta la noche

Aplicar perfume antes de salir de casa es un gesto cotidiano que muchas personas repiten a diario. Sin embargo, no siempre el aroma acompaña hasta el final del día. El calor del verano, además, acelera su evaporación y hace que la fragancia desaparezca incluso más rápido de lo habitual. ¿La buena noticia? Existe un truco muy sencillo que ayuda a que el perfume dure realmente todo el día, incluso en los meses más calurosos.

En profundidad

Según recoge el medio italiano Salussola News, el secreto para que el perfume dure más tiempo no está solo en el tipo de fragancia o en la cantidad que se aplica, sino en algo mucho más básico: el estado de la piel. La recomendación, atribuida a un farmacéutico de la Farmacia San Matteo, en la localidad italiana de Pavía (Lombardía), detalla los pasos clave para alargar la duración del aroma durante toda la jornada.

Aunque los perfumes más concentrados, como el eau de parfum, tienen mayor durabilidad que una eau de toilette o un agua perfumada, eso no garantiza que el olor perdure durante todo el día. Uno de los factores determinantes es la hidratación de la piel.

La piel seca favorece que el perfume se evapore más rápidamente. En cambio, una piel bien hidratada actúa como una base que retiene las moléculas aromáticas y ralentiza su dispersión. Por eso, el primer paso fundamental para que el perfume dure más es aplicar una crema corporal antes de perfumarse.

Más detalles

El farmacéutico recomienda utilizar una crema neutra o con el mismo aroma del perfume, y extenderla en la mano antes de añadir unas gotas del propio perfume sobre ella. Esta técnica ayuda a que la fragancia se fije mejor, resista los cambios de temperatura y no desaparezca a mitad del día. Además, también se usa en fragancias más ligeras, como las eau de toilette, que tienen una menor concentración de aceites esenciales.

Más allá del tipo de perfume o del estado de la piel, también es importante elegir bien el momento y el lugar de aplicación. El experto recuerda que lo ideal es aplicar el perfume sobre la piel limpia e hidratada, justo después de la ducha, y en las zonas del cuerpo donde se genera más calor, como detrás de las orejas, en el cuello o en las muñecas.

En verano, si se combina este gesto con la base hidratante, se puede lograr que el perfume dure intacto desde la mañana hasta la noche sin necesidad de reaplicarlo.

A tener en cuenta

Este consejo, aparentemente simple, puede marcar la diferencia en el día a día. Según recoge Salussola News, no se trata de cambiar de perfume o gastar más dinero en fragancias de lujo, sino de crear las condiciones adecuadas para que el perfume se adhiera y se conserve. Y lo mejor: es algo que cualquiera puede hacer en casa con una crema corporal y unas gotas de su fragancia habitual.